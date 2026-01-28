 Messina. Consegnati i lavori di difesa costiera a Mili Moleti

Redazione

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 09:30

I lavori dovranno durare quattro mesi e concludersi entro maggio

Sono stati consegnati i lavori per l’intervento di salpamento e riforitura della barriera radente a Mili Moleti.

Un’opera fondamentale che oggi, dopo la conclusione dell’iter amministrativo e tecnico, si può finalmente avviare. Un intervento ancora più urgente e necessario soprattutto alla luce della recente mareggiata che ha colpito duramente il litorale.

L’intervento prevede ripristino e potenziamento delle barriere protettive con un investimento di 623mila 762 euro. Il cantiere dovrà concludersi entro 120 giorni, con fine lavori prevista per il 22 maggio 2026.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Cipar srl, sotto la direzione dell’ing. Giuseppe Caputo.

Nei prossimi giorni, i mezzi e le maestranze della ditta saranno in cantiere entrano nel vivo per restituire sicurezza e decoro.

