Messina. Consegnati i lavori per l’efficientamento energetico di Palazzo Zanca

Interventi da oltre 1 milione di euro per ridurre i consumi nella sede municipale. Conclusione prevista a fine dicembre 2026

MESSINA – Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore Francesco Caminiti, questa mattina si è proceduto alla consegna dei lavori per l’efficientamento energetico di Palazzo Zanca, intervento di completamento del progetto finanziato con D.D. n. 10196 del 12 novembre 2025.

Il progetto, del valore complessivo di € 1.150.648,56, prevede interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle prestazioni ambientali della storica sede comunale, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e sull’efficienza energetica. Responsabile del progetto è l’ing. Salvatore Perillo, mentre la progettazione è a cura degli ingegneri Salvatore Saglimbeni e Alessandra Santoro, che assume anche la direzione dei lavori. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è affidato all’ing. Giovanni Berbiglia.

L’affidamento dei lavori è stato aggiudicato all’ATI composta da Edilroad s.r.l. e Farel S.r.l., con sede a Favara (AG), per l’importo a base d’asta pari a € 1.596.920,52, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 68.988,82. Il cantiere sarà diretto dal geom. Diego Caramazza.

“Con questo intervento – dichiara il sindaco Basile – Palazzo Zanca sarà più efficiente dal punto di vista energetico, sostenibile e confortevole, migliorando l’ambiente di lavoro per il personale e l’accessibilità per i cittadini”.

L’assessore Caminiti, sottolinea l’importanza strategica del progetto: “Questo intervento di efficientamento energetico rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità della sede municipale. L’opera consentirà non solo una significativa riduzione dei consumi, ma anche un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro per i dipendenti e dell’accoglienza per i cittadini. La conclusione dei lavori è prevista nei tempi stabiliti, a fine dicembre 2026, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare e rendere più funzionale la sede istituzionale ”.