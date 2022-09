Messina. Consegnato il brevetto di "squaletti" ai nuotatori speciali dell'associazione Ata - Tempostretto

Protagonisti alla piscina "Magazzù" una trentina di bambini e ragazzi speciali con le loro famiglie

MESSINA – Giochi, sport e animazione per tutti. Si è conclusa in festa, l’estate senza barriere voluta dall’associazione Ata (Applied Therapy Autism) di Messina che si occupa prevalentemente di autismo. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Audacia e le animatrici dell’associazione Peter Pan. Il pool party ha avuto per protagonisti una trentina di bambini e ragazzi speciali con le loro famiglie. Location scelta la piscina ” Vittorio Magazzù” di Sant’Agata della Polisportiva Messina, dove da giugno si sono tenuti i corsi di nuoto per i bambini autistici iscritti all’associazione. Giochi d’acqua, musica con la messa a nastro delle hit dell’estate che hanno fatto cantare e ballare tutti, la sfilata dei personaggi di Super Mario e Minions per le foto ricordo, hanno regalato un pomeriggio di spensieratezza per concludere in allegria le vacanze della bella stagione.

I piccoli atleti si sono affrontati in gare di nuoto, ottenendo il brevetto di “Squaletto” a conclusione dei corsi estivi. La manifestazione è stata coordinata dall’esperta Rosanna Caruso, pedagogista e responsabile dei corsi di nuoto con la partecipazione tra gli altri del presidente di Audacia, Carmelo Caporlingua, le istruttrici Roberta Scuderi, Roberta Marchese, Federica Frisone, Silvia Maimone, Martina Cannuni e molti altri collaboratori. Buffet finale a bordo piscina.