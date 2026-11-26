Ingresso gratuito. Nella seconda parte un repertorio pop-rock e il contributo del dipartimento jazz

“Abbiamo scelto di inaugurare l’anno accademico nel luogo simbolo della musica della nostra città, il Teatro Vittorio Emanuele, e di farlo con un concerto aperto a tutti perché il Conservatorio appartiene a tutti i messinesi”. E’ quanto ha spiegato il presidente del Conservatorio Corelli e presidente dei Conservatori italiani, Egidio Bernava Morante, ad apertura della conferenza stampa di presentazione della cerimonia che si terrà martedì 1 dicembre alle 19 al Teatro Vittorio Emanuele.

La cerimonia e le lauree nei Conservatori

“Per noi l’inaugurazione dell’anno accademico non è una semplice cerimonia: ma è il momento in cui il Conservatorio si presenta a Messina. Con i suoi studenti, i suoi docenti, la sua Orchestra. È il modo in cui diciamo: l’anno comincia, e comincia con la musica, davanti alla città. E oggi c’è un motivo d’orgoglio in più: chi avrà studiato nei Conservatori non avrà una quasi laurea come finora accaduto, ma grazie ad un decreto del governo una laurea vera e propria”.

Il programma e l’Orchestra Sinfonica

E’ stato il maestro Ninni Averna, direttore generale del Conservatorio a illustrare il programma della cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2026/2027 che si concluderà con il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Corelli, 62 elementi fra studenti e docenti, diretta dal maestro Francesco Ommassini.

“Il Corelli gode di ottima salute: con un corpo docenti eccellenti e straordinari studenti che sono il cuore pulsante del Conservatorio e che sono i veri protagonisti dell’apertura dell’anno accademico. Nella prima parte ascolteremo il grande repertorio sinfonico, con musiche di Rossini, Chopen mentre nella seconda parte abbiamo voluto introdurre una novità con un repertorio pop-rock e il contributo del dipartimento jazz. Sarà un omaggio ai compositori che hanno lavorato con grandi registi”.

Sinergie istituzionali e prospettive

Il concerto, con ingresso gratuito e senza prenotazione, vedrà quindi insieme musica classica, rock e jazz perché l’obiettivo della dirigenza del Corelli è puntare su un Conservatorio moderno che non debba solo custodire la tradizione, ma far dialogare i linguaggi. In quest’ottica rientrano importanti sinergie con il Teatro Vittorio Emanuele, altri Conservatori d’Italia e d’Europa, il Comune di Messina, e l’intesa che negli ultimi anni ha creato un solido ponte musicale con la Cina.

L’assessore alla Cultura, Enzo Caruso, ha sottolineato l’importanza delle sinergie che stanno vedendo insieme Comune di Messina e Corelli, verso il quale ha espresso gratitudine per il percorso d’eccellenza portato avanti che rappresenta un biglietto da visita per la città.

A concludere la conferenza stampa è stato il presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro: “Il cocktail dei rapporti istituzionali ha portato risultati straordinari e proseguirà anche nel 2027 nel solco di un’offerta di altissimo livello che il Corelli insieme al Teatro ha proposto al pubblico negli anni scorsi. L’anno prossimo proseguirà con la Traviata”.