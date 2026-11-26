Stanziati 1 milione e 200mila euro

Sono stati presentati oggi, a Palazzo Zanca, i risultati finali del progetto “Poc me – Sistema di contrasto del disagio abitativo”, promosso dal Comune di Messina nell’ambito del Programma Operativo Complementare (Poc metro) per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità abitativa.

Ad aprire l’incontro è stato un video che ha ripercorso le principali tappe del progetto, raccontandone il percorso, i risultati raggiunti e il lavoro condiviso con gli enti coinvolti e i beneficiari, ai quali è stato rivolto un ringraziamento per la fiducia e la collaborazione dimostrate nel corso dell’iniziativa.

I numeri del sostegno abitativo

I numeri restituiscono la dimensione dell’intervento: 1.684 le domande presentate e 489 i beneficiari ammessi al sostegno, per un contributo complessivo di 1.193.697 euro. Di questi, 1.100.147 euro sono stati destinati al pagamento dei canoni di locazione e 93.549 euro al sostegno delle utenze domestiche. Il progetto ha previsto, infatti, due distinte misure di sostegno: contributi per il pagamento dei canoni di locazione e supporto economico per le utenze domestiche, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle spese abitative sui bilanci familiari e prevenire situazioni di ulteriore vulnerabilità.

L’intervento dell’assessora Calafiore

“Avere una casa significa poter ripartire, costruire il proprio futuro e vivere con dignità – ha dichiarato l’assessora Alessandra Calafiore –. Il progetto casa ci consegna un risultato importante, non soltanto per il numero delle famiglie raggiunte e per le risorse messe a disposizione, ma soprattutto per il significato sociale dell’intervento. Il disagio abitativo è una delle forme di fragilità che più incidono sulla vita delle persone e richiede risposte concrete, tempestive e integrate.

Siamo impegnati a rafforzare le politiche per il diritto all’abitare, lavorando non solo attraverso gli strumenti ordinari di sostegno, ma anche attraverso la capacità di intercettare opportunità di finanziamento, partecipare a programmi e costruire progettualità che consentano di portare nuove risorse sul territorio. È questa la direzione che intendiamo continuare a seguire: trasformare le opportunità in interventi concreti, capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie e di ampliare gli strumenti a disposizione della comunità.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, gli uffici comunali per il lavoro svolto, gli enti coinvolti e, soprattutto, le famiglie che hanno partecipato, accordandoci la loro fiducia. La conclusione di questa esperienza non rappresenta un punto di arrivo, ma un patrimonio di competenze e un’esperienza da valorizzare per proseguire nel percorso di contrasto alla fragilità abitativa”.

Procedure, graduatorie e gestione amministrativa

Nel corso dell’incontro, la rup Maria Denaro ha illustrato i risultati raggiunti, le diverse fasi procedurali, i due scorrimenti della graduatoria e gli adempimenti conclusivi legati alla rendicontazione, soffermandosi sul lavoro amministrativo necessario a garantire la corretta gestione delle risorse e il rispetto delle procedure previste.

La funzionaria amministrativa Giuseppa Zangla ha invece approfondito gli aspetti organizzativi e gestionali che hanno accompagnato l’attuazione del progetto, dalle attività istruttorie al supporto agli adempimenti contabili e di ragioneria, fino alla comunicazione istituzionale e alla gestione esecutiva degli eventi. Nel suo intervento è stato inoltre richiamato il collegamento con le altre progettualità comunali in materia di abitare, anche alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito di un ulteriore intervento dedicato all’accompagnamento all’abitare.

Le prospettive delle politiche abitative

La conclusione del progetto rappresenta dunque un momento di rendicontazione del lavoro svolto, ma anche un’occasione per rilanciare una visione più ampia delle politiche abitative. Il contrasto al disagio, infatti, non può esaurirsi nel sostegno economico, ma richiede un sistema integrato di interventi che sappia coniugare aiuti alle famiglie, accompagnamento sociale e disponibilità di nuove soluzioni alloggiative. Proseguire su questa strada significa investire nella capacità di progettare, intercettare risorse e attivare collaborazioni, affinché il diritto all’abitare possa tradursi in opportunità concrete di inclusione, stabilità e dignità per tutti.