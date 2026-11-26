I militari lo hanno affidato ai medici del Papardo

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in casa di un 56enne, sottoposto ai domiciliari, che aveva contattato la Stazione Carabinieri di Camaro per chiedere aiuto in un momento di profondo sconforto emotivo.

In particolare, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri in quanto, essendo sottoposto ai domiciliari da circa 8 mesi e vivendo da solo, era stato colto da un particolare scoramento dovuto alla prolungata solitudine, che lo aveva indotto a considerare la possibilità di uscire di casa.

Per tale ragione, al fine di non violare la detenzione domiciliare a cui era sottoposto, ha quindi deciso di chiedere aiuto dei Carabinieri per superare questo momento di difficoltà, evitando di commettere il reato di evasione.

Non appena i militari sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in un lieve stato di agitazione e lo hanno subito ascoltato, apprendendo che la sua solitudine derivava principalmente dalla lontananza dall’anziana madre, che non vedeva da tempo.

Infatti l’uomo, nel confidarsi con i Carabinieri, ha detto di essere stato colto dall’impulso di allontanarsi e aveva deciso di chiedere aiuto.

A quel punto, i Carabinieri – dopo aver rassicurato e rasserenato il 56enne – hanno poi chiesto anche l’intervento del personale del 118, che ha condotto l’uomo all’ospedale “Papardo” per sottoporlo a una serie di accertamenti più approfonditi, finalizzati a fornirgli il massimo sostegno possibile anche sotto il profilo sanitario.