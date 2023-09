Messina. Contrasto alla povertà, istituito uno sportello unico per gli utenti - Tempostretto

Dal 19 settembre, ogni martedì e giovedì, sarà attivo il servizio curato da Inps, Comune e Centro per l'impiego

MESSINA – Nei locali di Palazzo Samonà, sede dell’Inps, si è svolto un incontro cui ha preso parte l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Messina, Calafiore, il direttore provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, Gaetano Minutoli, e il dirigente del Servizio XII del Centro per l’Impiego, Giacomo De Francesco, allo scopo – all’indomani dell’introduzione del “Supporto per la Formazione ed il Lavoro (Sfl)” – di fornire al cittadino informazioni utili in merito alle modalità di accesso e di fruizione della nuova misura. Il beneficio prevede, infatti, un articolato percorso, che intercetta atti e adempimenti rientranti nella competenza di Amministrazioni diverse.

Obiettivo comune è quello di evitare che la pluralità delle competenze si traduca, per il cittadino, in tempi di risposta troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni.

A partire dalla collaborazione in atto e allo scopo di supportare l’utente nella fase di presentazione della domanda e nel conseguente percorso di attivazione, i tre enti hanno annunciato che a far data dal prossimo 19 settembre sarà attivo uno sportello consulenziale, presidiato dal personale delle tre Istituzioni.

Lo sportello opererà come interfaccia unica, in grado di fornire al cittadino risposte complete e tempestive.

Gli orari dello sportello

Il servizio sarà operativo dalle ore 9 alle ore 12.30 nei giorni di martedì, presso l’ufficio appositamente istituito al piano terra di Palazzo Satellite – Piazza della Repubblica, 40; e giovedì, sempre dalle 9 alle 12.30, presso l’ufficio istituito al terzo piano del Centro per l’Impiego, via Dogali 1/D.

Dopo una prima fase di sperimentazione, il servizio potrà all’occorrenza anche essere implementato.

Soddisfatti dell’iniziativa che rappresenta l’inizio di un percorso condiviso che, con l’impegno di tutti, porterà al raggiungimento di importanti obiettivi, il direttore Minutoli, l’assessora Calafiore e il direttore De Francesco così si sono espressi, “In una realtà fortemente orientata al servizio e al cliente, diviene fondamentale mettere a sistema tutti gli elementi in grado di rafforzare la sinergia tra gli Enti coinvolti”, afferma il direttore provinciale Inps Minutoli.

“Esigenza prioritaria”, aggiunge l’assessora Calafiore, “è quella di fornire un’adeguata risposta ai bisogni e alle aspettative dell’utenza che rappresentano un importante segmento dell’attività dell’Amministrazione comunale”.

“Siamo sempre favorevoli a iniziative a supporto del territorio – conclude il dott. De Francesco – specialmente se finalizzate a promuovere l’inclusione lavorativa”.