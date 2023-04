Messina - Gelbison, le date del play out e i prezzi dei biglietti - Tempostretto

Per la trasferta di Agropoli a disposizione dei tifosi messinesi 800 biglietti

MESSINA – A seguito della riunione organizzativa tenutasi tra la LegaPro, il Messina e la Gelbison, sono stati definiti date ed orari delle due gare di play out. I ricorsi pendenti di Monterosi Tuscia e Viterbese non hanno inciso sulle gare di playout che si svolgeranno come previsto, uno slittamento invece è stato previsto per i playoff visto il deferimento del Siena di cui è stato tenuto conto. Ma tutto ciò non riguarda l’appendice del cammino salvezza dei biancoscudati.

Le partite dopo la stagione regolare sono organizzate direttamente dalla LegaPro, non sono quindi validi abbonamenti, accrediti, omaggi e pass stagionali rilasciati dalle singole società. La gara d’andata è stata programmata per sabato 6 maggio ad Agropoli con inizio alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti riservati ai tifosi del Messina saranno 800 al costo di 12€ più diritti di prevendita, acquistabili attraverso il circuito postoriservato e nei punti vendita autorizzati.

Biglietti per la sfida di ritorno

La gara di ritorno è prevista per sabato 13 maggio, con inizio alle ore 15. I prezzi dei biglietti per la sfida in casa saranno i seguenti:

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Ragazze e donne 5€, più diritti di prevendita

Over 65 8 €, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

Settore ospiti

Biglietto intero: 12 euro più diritti di prevendita

