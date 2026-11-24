Guiderà fino al 2029 la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie in Sicilia

Il messinese Riccardo Scoglio, medico di medicina generale, è stato riconfermato segretario regionale della Simg Sicilia (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche societarie per il triennio 2027–2029. Un importante riconoscimento al lavoro svolto nel precedente mandato e all’impegno profuso per rafforzare il ruolo e la presenza della società scientifica nel panorama sanitario siciliano.

“Onorato di questo risultato che arriva in un momento particolarmente delicato per la Medicina Generale – commenta Scoglio – attraversata da profonde trasformazioni organizzative, nuove responsabilità assistenziali e incertezze sul futuro della professione. In questo scenario, il ruolo della Simg assume un’importanza sempre maggiore, il nostro obiettivo è consolidare i risultati raggiunti e rendere i medici di medicina generale protagonisti dei processi di cambiamento della sanità territoriale, con particolare attenzione alle giovani leve e alle risposte concrete attese dai nostri pazienti”.

In questi anni, sotto la guida di Scoglio, la Simg Sicilia ha portato avanti attività scientifiche e formative, con iniziative congressuali, corsi di aggiornamento professionale, occasioni di confronto multidisciplinare su prevenzione, gestione delle cronicità e nuove sfide dell’assistenza. Iniziative che hanno coinvolto i medici di famiglia delle diverse province siciliane e rafforzato la collaborazione con gli specialisti e le istituzioni sanitarie.

A confermare il ruolo significativo della Sicilia all’interno della Società Scientifica anche l’elezione di due medici siciliani nella Giunta Esecutiva Nazionale (Gen) della Simg: il siracusano Roberto Barone e il palermitano Giovanni Merlino, di Palermo. Un risultato che rafforza ulteriormente la rappresentanza ai vertici nazionali della Società e testimonia la vitalità della Medicina Generale siciliana.