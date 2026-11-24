L’invito al vertice mondiale Pcr London Valves 2026

L’emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti (Asp Me), diretta dal dottor Salvatore Garibaldi, firma un nuovo capitolo di sanità d’eccellenza. Dopo i traguardi internazionali conquistati con la presentazione di propri lavori scientifici al Congresso europeo di emodinamica di Parigi nel 2024 e al Congresso mondiale di cardiologia di Madrid nel 2025, la struttura siciliana è stata invitata a uno dei consessi internazionali più autorevoli: il “PCR London Valves 2026”, il vertice mondiale per la cardiologia interventistica strutturale.

Prc sta per Paris Course on Revascularisation (Corso di Parigi sulla rivascolarizzazione), il marchio storico nato per i corsi di cardiologia interventistica organizzati da Europa Group.

Il termine Valves in italiano significa valvole e indica l’ambito specifico del convegno: la cura e il trattamento delle malattie delle valvole cardiache e della cardiologia interventistica strutturale, con procedure percutanee o mini-invasive come l’impianto o la riparazione valvolare senza aprire il torace.

La commissione scientifica del congresso ha giudicato di grande interesse il resoconto di un caso clinico ad elevata complessità, trattato con il supporto di tecnologie d’avanguardia all’emodinamica del Barone Romeo di Patti (Asp Me), dal titolo “Angioplastica coronarica del tronco comune guidata da Oct (tomografia a coerenza ottica) attraverso una valvola Evolut”. Un lavoro che descrive l’uso dell’esplorazione per immagini intracoronarica a infrarossi di ultima generazione (Oct) per guidare un complesso intervento di angioplastica coronarica effettuato attraverso una protesi valvolare aortica.

Incaricato di presentare il caso clinico al pubblico internazionale è stato il dottor Guido Chiabrando, componente dell’équipe di emodinamica di Patti.

Crescita della struttura e modello organizzativo

Questo nuovo riconoscimento internazionale consacra una realtà nata da zero nel 2017, quando il territorio tirrenico-nebroideo soffriva per le distanze dai grandi centri, e trasformata negli anni in un punto di riferimento regionale, nazionale ed europeo. Oltre all’elevata specializzazione nell’interventistica cardiovascolare, tra i punti di forza della struttura spiccano il posizionamento ai vertici nazionali nei dati Agenas (2024 e 2025) relativi alla tempestività nel trattamento dell’infarto miocardico acuto (Stemi), una proficua attività di divulgazione scientifica mirata all’educazione sanitaria del territorio tirrenico-nebroideo, l’istituzione di un ambulatorio cardiologico altamente specialistico per la presa in carico e il controllo programmato dei pazienti, il circuito “Spoke-Hub-Spoke”, in cui il paziente dal centro periferico giunge presso il centro di riferimento (emodinamica di Patti), effettua l’intervento e ritorna al centro periferico, mirato all’ottimizzazione dei ricoveri e dei tempi di trattamento, e il potenziamento della struttura con la seconda sala di emodinamica per garantire la continuità di trattamento dell’infarto miocardico tempo-dipendente e rispondere alla crescente richiesta assistenziale.

Sinergia aziendale e squadra di Patti

Il traguardo di Londra non è solo il successo di un singolo caso clinico, ma la conferma che la sinergia tra una squadra eccezionale di medici emodinamisti, il supporto del personale sanitario, una rete ospedaliera integrata e una intesa con i vertici aziendali può trasformare la sanità locale in un modello guida. Un merito che va condiviso con la direzione strategica dell’Asp di Messina e in particolare con l’attuale direttore generale, dottor Giuseppe Cuccì, sempre presente nel supportare la crescita professionale e la valorizzazione tecnologica della struttura.

Accanto al responsabile dottor Salvatore Garibaldi, compongono l’équipe dell’emodinamica di Patti i dirigenti medici dottor Alberto Magliarditi, dottor Emmanuele Soraci, dottor Federico Cuffari, dottor Guido Chiabrando e la dottoressa Marta Abraham; in rappresentanza degli infermieri e dei tecnici di radiologia i coordinatori Roberto Cicero e Federico Impalà.