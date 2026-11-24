Intervento da mezzo milione all'ex Gil per riqualificare e rendere più efficiente la struttura sportiva

MESSINA – Sono stati consegnati ieri mattina i lavori per la riqualificazione del campo di atletica “Salvatore Santamaria” a Messina. L’annuncio è stato dato dal sindaco Federico Basile, che ha preso parte alla consegna insieme all’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti.

Il progetto dispone di un finanziamento di 495 mila euro nell’ambito del programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L’intervento punta a rinnovare e ammodernare gli impianti con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della struttura, ridurre i consumi e alzare i livelli di sicurezza, funzionalità e sostenibilità.

L’intervento sugli impianti e sui consumi

Il cantiere riguarda la riqualificazione e l’efficientamento energetico di una struttura centrale e storica per gli sportivi messinesi, sia agonisti sia amatoriali.

“Messina continua a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti, con una visione che mette insieme infrastrutture, sostenibilità e servizi” – dice il sindaco Federico Basile.