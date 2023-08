Messina. Controesodo: situazione sotto controllo VIDEO - Tempostretto

La separazione tra chi procede in città e chi s'imbarca funziona

MESSINA – Situazione sotto controllo riguardo al controesodo. La polizia municipale sta gestendo il traffico senza grossi problemi, questo sabato 21 agosto, per chi parte da Messina. E, sulla via Garibaldi, è stata pure istituita una terza corsia al traffico cittadino, separando chi procede in città da chi si deve imbarcare. Il comandante Stefano Blasco evidenzia che “oggi, prima delle 16, abbiamo gestito in modo ordinato il percorso fino a largo Minutoli”.

“L’hanno scorso – evidenzia Blasco – abbiamo sistemato una nuova segnaletica leggera, apposta per l’occasione, creando un percorso per gli imbarchi. Un investimento ampiamente ripagato, perché l’organizzazione è stata più ordinata. Non si possono annullare i disagi, ma separare i flussi è ciò che ci aiuta a limitarli. Quest’anno abbiamo ripreso e rafforzato la strategia”.

Spiega il comandante della polizia municipale: “Lo sforzo è proprio teso a non mischiare i flussi di traffico cittadini con quelli dei vacanzieri. La segnaletica mobile utilizzata è finalizzata a separare chi deve andare agli imbarchi, facendoli riversare sulla via Libertà, mentre chi invece è cittadino diretto a nord è indirizzato sulla direttrice Garibaldi – Giostra”. Precisa Blasco: “In numerosi incroci ci sono le indicazioni imbarco e Messina città, in modo da non creare commistioni”.

