Messina già pensa al controesodo: "Torneranno segnaletica e percorsi verso gli imbarchi" - Tempostretto

Il comandante della polizia municipale Stefano Blasco punta a regolamentare le code come fatto lo scorso anno: "Reti arancioni e cartelli già dai prossimi giorni"

MESSINA – Tutto pronto al controesodo. Dopo l’esperimento della scorsa estate, il comandante della polizia municipale, Stefano Blasco, ha annunciato che tornerà la segnaletica leggera con cui indicare ai turisti un percorso preciso verso gli imbarchi, in modo da separare i flussi veicolari e tentare di alleggerire il traffico cittadino.

Blasco: “Riprenderemo la strategia dello scorso anno”

“L’hanno scorso – ha spiegato il comandante, in audizione in prima commissione, presieduta da Salvatore Papa – abbiamo sistemato una nuova segnaletica leggera, apposta per l’occasione, creando un percorso per gli imbarchi. Un investimento ampiamente ripagato, perché l’organizzazione è stata più ordinata. Non si possono annullare i disagi, ma separare i flussi è ciò che ci aiuta a limitarli. Quest’anno riprenderemo questa strategia e la miglioreremo, con una campagna informativa di cui vorrei parlare col sindaco e con dei percorsi esclusivamente rivolti ai turisti, poi lunghi ma lineari”.

Giornate calde saranno i finesettimana: “Ragioniamo complessivamente con Caronte e Blueferries, che ci diranno i mezzi previsti. Ovviamente le giornate decisive sono i weekend. Il percorso della Vara non avrà reti gialle o arancioni, proprio per non risultare sgradevole, ma le indicazioni ci saranno comunque. La segnaletica sarà anche sul Viale Europa, coprendo le uscite autostradali Centro e Boccetta”.

