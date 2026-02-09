Messina, nuove cariche all’associazione Nino D’Uva

Gli avvocati scelgono Filippo Di Blasi come presidente. Le altre nomine
Messina – E’ Filippo Di Blasi il nuovo presidente dell’associazione Nino D’Uva, la sigla di avvocati che si richiama alla memoria del penalista messinese assassinato nel 1986 in pieno maxi processo alla mafia. L’assemblea dell’associazione ha eletto per acclamazione l’avvocato Di Blasi, e rinnovato il direttivo.
Il direttivo
L’organismo di vertice della Nino D’Uva è ora composto dagli avvocati Pier Paolo Gemelli (tesoriere), Rita Carbonaro (vice presidente), Cinzia Panebianco (segretario), Piero Adamo, Giuseppe Marullo, Francesca Lo Prete, Antonio Visco.
Le altre cariche
Nell’ambito della stessa assemblea è stato anche eletto il nuovo collegio dei probiviri dell’associazione Nino D’Uva, composto dagli avvocati: Felice Panebianco, Ferdinando Croce, Michele Cordopatri e Antonio Amata.