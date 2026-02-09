 Messina, nuove cariche all'associazione Nino D'Uva

Messina, nuove cariche all’associazione Nino D’Uva

Alessandra Serio

Messina, nuove cariche all’associazione Nino D’Uva

lunedì 09 Febbraio 2026 - 19:20

Gli avvocati scelgono Filippo Di Blasi come presidente. Le altre nomine

Messina – E’ Filippo Di Blasi il nuovo presidente dell’associazione Nino D’Uva, la sigla di avvocati che si richiama alla memoria del penalista messinese assassinato nel 1986 in pieno maxi processo alla mafia. L’assemblea dell’associazione ha eletto per acclamazione l’avvocato Di Blasi, e rinnovato il direttivo.

Il direttivo

avv Filippo Di Blasi
avv. Filippo Di Blasi

L’organismo di vertice della Nino D’Uva è ora composto dagli avvocati Pier Paolo Gemelli (tesoriere), Rita Carbonaro (vice presidente), Cinzia Panebianco (segretario), Piero Adamo, Giuseppe Marullo, Francesca Lo Prete, Antonio Visco.

Le altre cariche

Nell’ambito della stessa assemblea è stato anche eletto il nuovo collegio dei probiviri dell’associazione Nino D’Uva, composto dagli avvocati: Felice Panebianco, Ferdinando Croce, Michele Cordopatri e Antonio Amata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED