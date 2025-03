Messina. Crollo a Palazzo Zanca, soffitto si stacca e precipita sulla scalinata VIDEO

MESSINA – In seguito alla infiltrazioni d’acqua dovute al maltempo, nel tardo pomeriggio di oggi è crollata parte del soffitto all’ingresso di Palazzo Zanca. Il crollo si è verificato sulla scalinata che porta al primo piano. Per fortuna in quel momento non passava nessuno, ma si era appena concluso un evento nel Salone delle Bandiere e numerose persone avevano lasciato poco prima il palazzo.