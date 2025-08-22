 Messina. "Cumulo nauseabondo di rifiuti e ingombranti"

Segnalazione WhatsApp

venerdì 22 Agosto 2025 - 17:30

Gli incivili agiscono spesso in via Siracusa che diventa ricettacolo di rifiuti. Ma la Polizia municipale dov'è?

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Altra giornata con sporcizia e puzza in via Siracusa (Provinciale)”,

Purtroppo si ripetono gli episodi inciviltà che deturpano diverse zone della nostra città. Quella segnalata, in particolare, è un’area in cui spesso si creano discariche di immondizia. Non dovrebbe essere difficile, pertanto, per la Polizia municipale, concentrare adeguati controlli per individuare e sanzionare i responsabili.

