Messina. Da oggi nuovo ciclo di disinfestazione contro insetti infestanti e zanzare

Il calendario degli interventi da oggi al 28 luglio nelle diverse zone della città

A partire da oggi prenderà avvio un nuovo ciclo di interventi di disinfestazione sul territorio comunale, con l’obiettivo di contenere la presenza di insetti infestanti e zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre.

Le attività saranno effettuate dalle ore 23 e interesseranno progressivamente le aree Sud, Centro e Nord della città, secondo una programmazione articolata per giornate.

L’intervento prosegue le attività già avviate nei mesi scorsi sul territorio comunale, nell’ambito della programmazione predisposta per il contenimento della proliferazione degli insetti infestanti e per la tutela dell’igiene urbana.

La disinfestazione rappresenta una misura importante per la qualità della vita dei cittadini, ma la sua efficacia richiede anche la collaborazione della popolazione, chiamata a evitare ristagni d’acqua in balconi, cortili, terrazze, giardini e aree condominiali, dove le zanzare possono trovare condizioni favorevoli alla riproduzione.

Di seguito il calendario degli interventi.

1° giorno – giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina.

Area Centro: Gravitelli, Case Popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa, Valle degli Angeli, piazzetta Palmara e via del Santo, quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° giorno – venerdì 17 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina.

Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

3° giorno – sabato 18 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti, Tremestieri.

Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, via Puntale Arena, Cristo Re, via dei Carrai e aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e aree limitrofe, Scoppo.

4° giorno – lunedì 20 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Santa Lucia.

Area Nord: via Duca degli Abruzzi, quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

5° giorno – martedì 21 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP.

Area Nord: Torrente Trapani Alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, quadrato piazza Castronovo lato mare, quadrato piazza Castronovo lato monte, quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.

6° giorno – mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Contesse, Minissale, quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina, quadrato ZIR.

Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

7° giorno – giovedì 23 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore e Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio.

Area Nord: Villaggio Giostra.

8° giorno – venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile.

Area Nord: Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadroni.

9° giorno – sabato 25 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Centro: Circonvallazione, quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, quadrato Quartieri Nuovi della Mosella, quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra.

Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

10° giorno – lunedì 27 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Centro: quadrato Duomo, Stazione, Università e Teatro; quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta.

Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° giorno – martedì 28 luglio 2026, dalle ore 23:00

Area Centro: quadrato UPB, via Industriale, San Raineri, quadrato via Don Blasco, quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta, via Garibaldi.

Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace e Case Popolari, Sant’Agata, Granatari e Mortelle.

Si raccomanda alla cittadinanza, durante le operazioni, di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni.