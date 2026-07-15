 In motorino nel parco dell'ex Fiera, "individuati e multati"

In motorino nel parco dell’ex Fiera, “individuati e multati”

Gianluca Santisi

In motorino nel parco dell’ex Fiera, “individuati e multati”

mercoledì 15 Luglio 2026 - 17:30

Il sindaco Basile: "Questa non è una bravata ma inciviltà"

MESSINA – “Non è una bravata ma inciviltà”. Il sindaco Federico Basile non ha dubbi nel commentare (e condannare) il video che sta circolando da ieri sera: protagonisti dei ragazzi in motorino che circolano indisturbati all’interno del parco urbano dell’ex Fiera. “Questo significa – continua Basile – mettere a rischio la sicurezza delle persone e mancare di rispetto a un bene pubblico che appartiene a tutti”.

Il sindaco ha chiesto un intervento immediato e, in poche ore, attraverso il lavoro della Polizia Municipale e con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, sono stati individuati i responsabili. Saranno sanzionati. “Uno dei mezzi forse non era neanche assicurato”, aggiunge il sindaco.

“Voglio essere chiaro – taglia corto Basile – chi non rispetta le regole deve sapere che ci saranno sempre controlli, sanzioni e conseguenze. Non esistono giustificazioni per chi sceglie di danneggiare o utilizzare in modo improprio uno spazio restituito alla città”.

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