Proposta di legge per sostenere i negozi di prossimità, Confesercenti Messina avvia la raccolta firme

Appuntamento in piazza Cairoli

Fatti e non parole contro il rischio di desertificazione commerciale che riguarda anche Messina e provincia. Confesercenti Area Metropolitana di Messina ha avviato una raccolta firme a sostegno dei negozi di prossimità. Nei giorni 16 e 17 luglio, dalle 16.30 alle 18.30, in piazza Cairoli sarà possibile sottoscrivere la petizione dedicata alla proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, promossa da Confesercenti Nazionale.

L’iniziativa nasce per contrastare la crescente desertificazione commerciale che sta svuotando quartieri, centri urbani e piccoli comuni, aggravata dalla concorrenza dell’e‑commerce, dall’aumento dei costi energetici e dei canoni di locazione. L’obiettivo è quello di introdurre strumenti concreti per sostenere il commercio di vicinato, riconosciuto come prima infrastruttura sociale del Paese. Confesercenti Messina invita tutta la cittadinanza a partecipare: ogni firma è fondamentale per raggiungere l’obiettivo delle 50.000 sottoscrizioni necessarie a portare la proposta in Parlamento.

“Basta una firma per scegliere in che tipo di città vogliamo abitare – spiega Alberto Palella, presidente dell’area metropolitana di Confesercenti Messina – un piccolo gesto per un impegno comune che riguarda tutti: cittadini, imprese e istituzioni. Messina e provincia fanno ancora i conti con una fragilità che ha le sua radici nella grande crisi economica del 2008 e nella più recente pandemia. Ecco perché servono azioni forti e collettive a tutti i livelli della politica dall’Unione Europea, ai governi nazionale, regionale e locale. Il nostro obiettivo è arrivare all’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità. Vogliamo contrastare la desertificazione commerciale, promuovere la rigenerazione urbana; sostenere gli esercizi di vicinato e i servizi essenziali”.

Un rilancio dell’economia cittadina che deve partire proprio dai negozi di prossimità, come sottolineato da Noemi Gallo, direttrice di Confesercenti Messina. “I negozi di vicinato sono il cuore pulsante dei nostri quartieri: li animano, li rendono più sicuri e garantiscono una presenza costante sul territorio. Le attività di prossimità generano lavoro, favoriscono le relazioni quotidiane e contribuiscono a creare comunità vive e spazi urbani più abitabili. È questo patrimonio che chiediamo di tutelare”.

Confesercenti Messina invita tutta la comunità a raggiungere piazza Cairoli nelle due giornate dedicate, per dare forza con la propria firma a un impegno che protegge l’identità dei quartieri, sostiene il lavoro e contribuisce a rendere la città più viva, sicura e accogliente. Oltre alla raccolta firme prevista in piazza Cairoli, i cittadini possono sostenere l’iniziativa anche online, in qualunque momento, tramite Spid, Cie o Cns, collegandosi al portale del Ministero della Giustizia a questo link.

La procedura richiede meno di due minuti e permette di contribuire in modo semplice e immediato alla proposta di legge per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità.