Messina da record per il traffico: zone 30, isole pedonali e trasporto pubblico l’alternativa

Nella classifica "TomTom traffic", è quarta in Italia e 24esima nel mondo per la congestione in strada: un dato che conferma la necessità di cambiare

MESSINA – “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”, osservava Antonio Gramsci. Oggi Messina, lo abbiamo scritto tante volte, è in mezzo al guado sul piano economico e sociale. Per invertire la rotta, ci vuole tanto lavoro e la consapevolezza di essere immersa in una crisi almeno trentennale. Pure nell’ambito della mobilità, altro elemento chiave per la qualità della vita, c’è moltissimo da migliorare. Ma pensare di tornare al vecchio modello dipendente dall’auto è impensabile nel 2024.

Come Città metropolitane, secondo i dati della società d’ingegneria Go-mobility, Messina e Reggio sono quelle più dipendenti dalla macchina. E fa discutere pure la classifica del “TomTom traffic”, con il monitoraggio in base ai dispositivi di geolocalizzazione: la città dello Stretto risulta 24esima nel mondo, 24 minuti e 30 secondi di stop, e la quarta in Italia dopo Milano, Roma e Torino per la congestione in strada. Certo, in questa classifica possono pesare pure i lavori in corso. Ma il dato di fatto è che la nostra dipendenza dall’auto richiederà anni di lavoro per trovare un equilibrio e per migliorare la qualità della vita.

Trasporto pubblico, servizi mirati per chi è in difficoltà, Ztl e isole pedonali come scenario futuro

Si tratta di un dibattito nazionale, altro che locale. In merito alla polemica con il ministro Salvini sui limiti di velocità, scrive infatti Stefano Ciafani di Legambiente: “Il progetto di Bologna Città 30 non è solo un limite alla velocità ma un cambio di passo a favore di una migliore qualità della vita nelle nostre città. Un intervento ampio e complesso, infrastrutturale e culturale. Gli obiettivi sono importanti e non più rimandabili: la salvaguardia della vita delle persone e l’azzeramento delle morti in strada nelle aree urbane, l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, il rispetto degli impegni climatici, una migliore qualità dell’aria, la significativa fluidificazione del traffico e la riqualificazione dell’ambiente urbano. Così restituendo spazio pubblico alle persone e migliorando la loro vivibilità, sicurezza e socialità”.

Tutto questo, nel tempo, può essere raggiunto anche a Messina. Con un ulteriore rafforzamento del trasporto pubblico, un sostegno mirato a chi ha problemi di mobilità, dagli anziani alle persone con handicap, e un superamento di alcuni tabù: isole pedonali, commercio, Zone a traffico limitato, qualità della vita, scuolabus, parcheggi, attenzione alle periferie possono armonizzarsi. Se l’amministrazione comunale dimostrerà più attenzione alla gestione dei disagi dovuti ai lavori e alle fasi di transizione, il nuovo modello di mobilità sostenibile sarà davvero rafforzato.

La città, tutta, non solo il centro, va pure arricchita di iniziative artistiche, culturali e sociali per invertire la rotta rispetto all’attuale depressione economica. E ci vorrà molto tempo.

Anche a Messina le “zone 30”

In relazione al limite di velocità in città, già il Piano generale del traffico urbano (Pgtu) prevede l’opportunità di istituire delle zone 30, come quelle tra via Cesare Battisti e Corso Cavour o tra via Cesare Battisti e via Garibaldi. Una velocità massima di 30 km/h che diventerà la normalità anche per altre zone. Spesso si è refrattari a queste regole ma, per andare veloci, ci sono altre strade e altre possibilità. Quella di trasformare le vie cittadine in una pista per macchine e moto è una tendenza pericolosa, da debellare subito.

In questi giorni si è pure svolto il terzo evento pubblico relativo al Piano strategico urbano, metropolitano e dell’area dello Stretto (Psum), in corso di redazione da parte del Comune. E ci saranno aggiornamenti anche su questo fronte. Sul tema ogni cittadino può anche rispondere ad alcune domande online.

E quindi? Un’altra Messina è dunque possibile? Sì, se si saprà gestire meglio la fase di transizione e venire incontro alle richieste, quelle ragionevoli, dei cittadini. Ma senza venire meno all’idea che vivere e morire in auto non potrà essere il futuro. E non deve essere nemmeno il presente.

