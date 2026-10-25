Messina, dal 1° novembre il medico di famiglia a Gesso

Lo annuncia il deputato regionale Calogero Leanza. "ll villaggio non resterà senza assistenza medica"

MESSINA – «Il villaggio di Gesso non resterà senza medico di famiglia. Dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi, ho personalmente contattato una dottoressa che ha dato la propria disponibilità a prendere servizio dal prossimo 1° novembre».

Lo comunica Calogero Leanza, deputato regionale del Partito democratico e vicepresidente della commissione Salute dell’Ars, intervenuto a seguito delle segnalazioni legate all’imminente pensionamento del medico attualmente in servizio.

«Ringrazio la dottoressa per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. È una risposta importante per la comunità, soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà a spostarsi. L’obiettivo era evitare disagi ai residenti e assicurare un servizio essenziale per il territorio. Sono soddisfatto che sia stata trovata una soluzione in tempi brevi», conclude Leanza.