Messina. Dal 6 settembre al Papardo via ai test per l'ammissione a Medicina e professioni sanitarie - Tempostretto

Iscrizioni in aumento per tutti i corsi tranne che per Veterinaria

Si svolgeranno a partire da martedì 6 settembre, al Polo Papardo, i test per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo biotecnologico, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery) e per i Corsi di Laurea triennali e magistrali per le Professioni Sanitarie 2022/23 secondo il seguente calendario:

– 6 settembre – Prove di ammissione CdL in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo biotecnologico e Odontoiatria Protesi Dentaria

– 8 settembre – Prove di ammissione CdL in Medicina Veterinaria

– 13 settembre – Prove di ammissione CdL in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and surgery)

– 15 settembre – Prove di ammissione CdL triennali per le Professioni Sanitarie

– 28 settembre – Prove di ammissione CdL magistrali per le Professioni Sanitarie

Sono ​51​69 in totale, i candidati che parteciperanno alle prove d’accesso, mentre lo scorso anno erano stati 4901. Si registra un notevole aumento degli iscritti in Medicina, grazie anche al contributo del nuovo corso ad indirizzo biotecnologico, la cui istituzione risponde anche alla impellente richiesta di queste figure professionali.

Gli iscritti alla prova in Medicina e Chirurgia, in Medicina a indirizzo biotecnologico e Odontoiatria e Protesi Dentaria saranno 1465 (1071, lo scorso anno), mentre ai test in Medicina Veterinaria 603 (918 nel 2021). Il 13 settembre alla verifica in Medicine and Surgery i candidati saranno 429 (369 gli iscritti del 2021). Si attestano, infine, a 2330 gli iscritti ai test per i Corsi di Laurea triennale per le Professioni Sanitarie (lo scorso anno sono stati 2204) e a 342 i candidati per le magistrali di professioni sanitarie (339 nel 2021).