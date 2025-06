Messina. Dalle Masse a Spartà, ok a tre progetti

Previsti interventi a Massa San Nicola, sul percorso tra le Masse e Spartà e per un nuovo spazio aggregativo a Spartà

2 milioni 750mila euro per rigenerare spazi pubblici, riscoprire antichi percorsi e creare nuovi poli di aggregazione. Tre delibere approvate dalla giunta Basile sbloccando fondi europei nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

Massa San Nicola

Con la Delibera 439 del 10 giugno 2025, la Giunta ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la “Riqualificazione delle piazze e strade interne del villaggio Massa San Nicola”, un investimento da 650mila euro.

L’intervento mira a rigenerare gli ambienti urbani, compresi spazi aperti come piazze e giardini, per innalzare la qualità dei servizi e l’attrattività del borgo. L’Ing. Carmelo Costanzo, responsabile del Servizio manutenzione strade ed impianti, è stato nominato responsabile Unico di Progetto (rup).

L’Antico Percorso tra Massa e la Spiaggia di Spartà

Con la Delibera 438 del 10 giugno 2025, invece, la Giunta ha approvato un altro Documento di Indirizzo alla Progettazione: il “Recupero e valorizzazione dell’antico percorso che dal villaggio Massa San Giovanni, passando per i villaggi di Massa San Nicola e Massa San Giorgio arriva alla spiaggia del villaggio Spartà”. Questo progetto, con un importo complessivo pari a 850mila euro, mira a rafforzare i sistemi di accoglienza turistica e a potenziare l’accessibilità e la fruibilità di attrattori turistici e culturali.

Nuovo Spazio Aggregativo a Spartà

Infine la Delibera 443 del 10 giugno 2025 ha dato il via libera all’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la “Realizzazione di un nuovo spazio aggregativo nel nucleo del villaggio Spartà”. Un investimento di 1 milione e 250mila euro che punta a riqualificare, valorizzare e rivitalizzare il patrimonio pubblico, favorendo la partecipazione delle comunità residenti. Anche per quest’ultima operazione, il responsabile Unico di Progetto (rup) è l’ing. Carmelo Costanzo.