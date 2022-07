Messina. Dall'Istituto Nautico "salpano" 33 centisti - Tempostretto

L'esito degli esami di Stato, ecco chi ha ottenuto il voto massimo

Ancora un successo per i maturandi dell’ Ittl Caio Duilio. Con studenti superbravi ed eccellenze. Alla terza edizione post Covid (commissari tutti interni, eccetto il presidente), quasi un ritorno alla normalità, a toccare il cielo con un dito sono stati in 33 su 190 (questo il numero totale dei candidati che si sono cimentati con la più classica delle prove). Gli esiti finali non hanno fatto altro che confermare la tendenza degli ultimi anni. Nonostante il timido ritorno alla normalità, dunque, le aspettative non sono state disattese. L’ Istituto Nautico messinese si conferma, ancora una volta un polo di eccellenza della filiera marittima, capace di sfornare nuovi talenti da immettere a breve nel mondo del lavoro.

Di seguito l’elenco dei centisti nelle quattro articolazioni di studio previste. Hanno conseguito la lode: Campagna Marco, Savoca Marco, Passalacqua Giovanni, Ciurca Carmen Petronela, Tripodo Pietro, Bisaccia Giovanni Rosario, Campo Federico, Giordano Antonio, Panetta Michele, Zaccone Paolo Nicodemo, Bruschetta Alessandra, Noto Millefiori Antonio, Bottari Andrea, Emmi Aurora, Curro’ Davide, Pistorio Daniele. Di seguito l’elenco dei centini: Fobert Davide, Frisone Edoardo, Sciarrone Emanuele, Urso Enrico, Gugliandolo Fabio, Morino Riccardo, Fontana Carlo Maria, Mercadante Gabriele, Sciaba’ Gabriele, Cucinotta Mikael, Ripepi Giuseppe Rocco, Falcone Christian, Rizzo Francesco, Andronico Giovanni, Trovato Domenico, Rapaglia’ Giuseppe, Sgarano Stefano.