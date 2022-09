Messina. Daniela Pistorino nuova preside del Nautico, lezioni al via il 13 settembre - Tempostretto

Martedì le prime classi, mercoledì le seconde, giovedì le terze, venerdì le quarte e quinte

Si è insediata la nuova dirigente scolastica dell’I.T.T.L. “Caio Duilio”. La professoressa Daniela Pistorino prende ufficialmente il timone dello storico istituto di Via La Farina, istituto tecnico trasporti e logistica, autentica eccellenza nel settore dell’istruzione marittima nazionale.

In una affollata sala conferenze, la professoressa Pistorino ha ricevuto il caloroso saluto da parte dei docenti dell’istituto che l’hanno accolta con un piccolo omaggio floreale. “Sono davvero onorata di dirigere questa scuola – ha esordito la dirigente, rivolgendosi al numeroso uditorio – ed è mia intenzione farla crescere ancora di più. Quello che sta per iniziare sarà un anno scolastico caratterizzato da grandi novità. Ho tante idee per migliorare l’efficienza e arricchire l’offerta formativa dell’istituto che cercheremo, insieme, di realizzare a beneficio dei tanti giovani che hanno scelto questa scuola e delle loro famiglie che ci hanno affidato, con fiducia, la loro formazione”.

Una realtà unica nel panorama scolastico metropolitano

Il “Caio Duilio”, realtà unica nel panorama scolastico della città metropolitana di Messina, vanta una lunga tradizione marinaresca in grado di rispondere alle attuali richieste del mercato del lavoro nei settori del trasporto navale, della logistica e della cantieristica.

La peculiarità dell’offerta formativa, in linea con quanto previsto dalle linee guida ministeriali, dalle indicazioni dell’Unione Europea e dalla Convenzione Internazionale “Imo/Stcw ’95 Amended Manila 2010”, consente di far acquisire agli studenti saperi e competenze professionali spendibili a livello internazionale, per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore, costruite su una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.

Via alle lezioni

Martedì 13 settembre saranno gli iscritti alla prima classe a inaugurare ufficialmente l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico 2022-2023. Il giorno successivo sarà la volta delle seconde classi, mentre giovedì 15 a sedersi per la prima volta tra i banchi saranno di allievi delle classi terze. Venerdì 16, infine, è previsto l’avvio delle attività didattiche anche per gli alunni delle classi quarte e quinte.

L’orario di inizio delle attività è fissato per le ore 8.30 e, per la prima settimana, sono previste tre unità orarie da 45 minuti ciascuna. Tutte le attività didattiche e di accoglienza si svolgeranno presso la storica sede centrale di Via La Farina.