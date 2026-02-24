Messina, De Luca a Scurria: “Se ha il coraggio studi i bilanci e chieda il confronto a Basile”

Scontro sui conti con l'ex sindaco che risponde al candidato di centrodestra: "Sono pubblici". Poi l'attacco sull'ecopass: "È reo confesso"

MESSINA – Nel consueto punto stampa del martedì, l’ultimo prima della ratifica delle dimissioni del sindaco Federico Basile e quindi dell’avvio della campagna elettorale, si è parlato anche della corsa alle comunali del prossimo maggio. Lo si è fatto quando Cateno De Luca, nell’analizzare i risultati ottenuti sul campo di illuminazione, suolo e politiche del mare, ha attaccato Marcello Scurria, candidato del centrodestra.

De Luca contro Scurria

Lo ha fatto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’ex sub commissario al Risanamento a Tempostretto, nell’intervista di Marco Olivieri pubblicata il 23 febbraio 2026. De Luca ha affermato: “Il centrodestra non ha trovato candidati. Ce n’era uno lì, e ora parla? Sulla Tari ha fatto una dichiarazione abnorme. Lo inviterei a portare le sue bollette di 10 anni fa, di 5 anni fa e di un anno fa, se ce li ha. Lo invito formalmente. Porti quella intestata a lui, o di casa o dello studio. La porti qui al sindaco Basile, perché io non sono candidato e posso fare solo il presentatore. Così facciamo un confronto su costi e qualità del servizio. Lui c’era quando Messina Ambiente era un bancomat e quando è fallita. Lui c’è sempre stato. Inoltre ha anche da ridire su altro, ma con slogan come ‘abbatterò il sistema di potere di De Luca e Basile’. Sì, per farci tornare nella me…”.

De Luca: “Chissà quanti ‘buffi’ troveremo”

E ancora: “Effettivamente la città di Messina nel caso specifico ha ridotto i costi e migliorato i servizi? Sì e sui numeri c’è poco da commentare, si può solo mascariare. C’è un problema di bilancio? Sindaco ti do questa brutta notizia. Questo candidato sindaco dice che l’ecopass l’ha fatto lui ma in realtà non porta la sua firma questa invenzione. Per capirci l’ecopass oggi farà un danno da 7-8 milioni a Messina. Lui ammette di averlo fatto, ma formalmente non c’era. Non ci si può vantare di agire sotto mentite spoglie. Formalmente l’incarico non ce l’aveva lui, non poteva dare l’incarico a sé stesso. Nella sua rabbia, lui che è così rabbioso, è reo confesso. Questo danno da 7 o 8 milioni di euro si dovrà pagare e chissà ancora quanti altri ‘buffi’ troveremo”.

Lo scontro sui conti

Tra i principali passaggi dell’intervista a Scurria, il candidato di centrodestra si è focalizzato infatti sulla questione legata ai conti e ai fondi extra bilancio. A domanda dei cronisti, Basile ha rimandato la risposta a dopo le dimissioni: “La campagna elettorale si aprirà dopo le 23.59 del 27 febbraio. Le risposte sono legate più ai fatti. L’onorevole De Luca ha acceso un faro come tanti altri. Ci sarà sicuramente modo per andare avanti sui contenuti e non sugli slogan, perché non servono a questa città”.

Ma De Luca ha nuovamente attaccato: “Posso fare un’esclamazione bizzarra? Io non faccio parte di questa campagna elettorale e ne approfitto ogni tanto per fare qualche battuta. Abbiamo un sindaco bravo che sa rispondere a tutti se cercano il confronto. Ma c’è bisogno di una campagna elettorale e di eventualmente vincere la campagna elettorale per scoprire i bilanci? Se sa leggere i numeri, i bilanci sono pubblici. Li legga e chieda il confronto con Basile se ha il coraggio. C’è bisogno di fare sceneggiate e sceneggiature?”.

Articoli correlati