Via al restauro dell’arco di Cristo Re. Strada chiusa due settimane e lavori per sette mesi VIDEO

Messina. Anche il bus 21 ha temporaneamente cambiato percorso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Cristo Re sono iniziati i lavori di recupero dell’arco attesi da più di quattro anni. Per le prossime due settimane la strada rimarrà chiusa al traffico per consentire il montaggio del ponteggio in sicurezza. Anche il passaggio pedonale non sarà consentito fino al 7 marzo.

Anche il bus 21 ha cambiato percorso temporaneamente

Una volta completata questa fase, gli operai lavoreranno sul ponteggio e la strada potrà essere di nuovo percorribile. Per questo motivo anche il bus numero 21 che serve la circonvallazione della città, dal viale Europa all’Annunziata, ha subìto delle variazioni al percorso. Il tratto di linea al momento interrotto è quello compreso fra il viale Boccetta e la via Tommaso Cannizzaro. Il 21, infatti, non percorrerà più quel tragitto ma passerà dal Corso Cavour fino a quando la strada non verrà riaperta al traffico.

Articoli correlati