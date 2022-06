Messina. De Luca punta alla presidenza del Consiglio comunale "fino a novembre" - Tempostretto

Poi l'ex sindaco guarda alle regionali di novembre e alle nazionali della prossima primavera

“Sarebbe un peccato se per 100 o 150 voti non scattasse il premio di maggioranza, incrociamo le dita”. Così l’ex sindaco Cateno De Luca, primo degli eletti della lista “Con De Luca per Basile sindaco”.

Al momento, in 181 sezioni su 253, la coalizione di Sicilia Vera raggiunge il 39.64 % dei voti, quindi il premio non scatterebbe per pochissimo. In questo caso i consiglieri sarebbero 14, col premio sarebbero 19.

“Discuteremo con alcuni consiglieri per l’elezione del presidente del Consiglio comunale – prosegue -, vediamo se lo posso fare io per poi lasciare a novembre. Il 6 novembre dovrebbe essere la data delle elezioni regionali, quando sarò eletto sindaco di Sicilia, poi in primavera ci saranno le elezioni nazionali ed eleggeremo almeno venti parlamentari col movimento meridionalista. Speriamo di avere volontari che ci aiutino per l’organizzazione del movimento, intanto ringrazieremo la città domenica alle 21 in piazza Municipio”.

De Luca annuncia di riprendere le sue dirette Facebook quotidiane e, tra un insulto e l’altro, si scaglia contro tanti avversari politici, a partire da Croce e De Domenico, che “hanno sbagliato tutto perché non conoscono la città”.