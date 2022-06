Elezioni a Messina, Sicilia Vera con il fiato sospeso per il premio di maggioranza - Tempostretto

Le liste per il sindaco di Messina, Federico Basile, si fermeranno al 39 per cento o raggiungeranno il 40, ottenendo il premio di maggioranza in Consiglio?"

MESSINA – Le vie degli intoppi sono infinite quando si tratta di elezioni e le amministrative 2022 saranno ricordate per i rallentamenti nei seggi e la lentezza nel conteggio. Risolto il problema delle dimissioni dei presidenti dei seggi, nuovi disagi sono sorti dopo il voto. Stamattina s’insedia l’Ufficio centrale elettorale per risolvere il disallineamento tra il numero dei votanti e i voti espressi in 73 sezioni.

Nel frattempo, Sicilia Vera e gli esponenti delle liste per il sindaco di Messina appena eletto, Federico Basile, attendono i risultati definitivi con il fiato sospeso. Si fermeranno al 39 per cento o raggiungeranno il 40, ottenendo il premio di maggioranza?

In caso di vittoria al primo turno, scatterebbe il premio di maggioranza per le liste collegate al sindaco vincitore, purché abbiano raggiunto almeno il 40 per cento dei voti validi. Al primo turno, come in questo caso, ottenendo il premio di maggioranza, sono 19 i seggi (sessanta per cento) a disposizione della coalizione collegata.

Le liste di Basile sindaco

Di certo, il 17.39 della lista “Basile sindaco di Messina”, il 9.44 della lista “Con De Luca per Basile” e, dato parecchio significativo, il 5.27 di Prima l’Italia, promossa dal deputato Nino Germanà, rappresentano un punto di forza per il nuovo primo cittadino. In questo momento, una quindicina di consiglieri di Sicilia Vera, ma il condizionale è d’obbligo, mentre il Comune è fermo a 181 sezioni su 253, dovrebbero entrare nel Consiglio. Risultano sotto il 5 per cento le altre liste. “Amo Messina” si ferma a 3.13 e le altre cinque liste registrano percentuali decisamente basse.

Ora Sicilia di Genovese guida il centrodestra

Nel centrodestra messinese, Ora Sicilia guida le liste con il 9.58. La leadership appartiene al figlio di Francantonio Genovese: il giovane deputato regionale Luigi Genovese. Fratelli d’Italia si attesterebbe al secondo posto con 8.63 e Forza Italia entrerebbe in Consiglio con il 5.10. La lista di Croce sindaco e le altre, compresa quella dell’Udc, sono fuori gioco.

In totale, saranno meno di dieci i consiglieri. E ci potrebbe essere anche Maurizio Croce, come candidato giunto al secondo posto, superando la soglia del 20 per cento. Quanto al voto disgiunto di elettori del centrodestra a favore di Basile, si tratta di un dato oggettivo e in queste ore si potrà quantificare definitivamente.

La vittoria del centrodestra per le presidenze delle Circoscrizioni

Si profila invece una vittoria del centrodestra nelle Circoscrizioni, se i dati saranno confermati. Fanno eccezione Alessandro Costa nella prima Circoscrizione per Sicilia Vera e Matteo Grasso (centrosinistra) per la IV circoscrizione. Come centrodestra vincerebbero, invece, Davide Siracusano nella seconda, Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia) nella terza, Raffaele Verso nella quinta, Francesco Pagano nella VI Circoscrizione. Gli ultimi due legati a Ora Sicilia di Genovese.

Nel centrosinistra tiene il Pd e va sotto il 5 per cento il M5S

Nel centrosinistra, 8.61 della lista “Franco De Domenico sindaco” e 7.11 del Pd potrebbero portare a poco meno di dieci consiglieri. Il 4.27 del Movimento Cinquestelle è il dato politico più eclatante: essendo sotto il 5 per cento, il movimento non avrà consiglieri, mentre Coalizione civica raggiunge 2.63. Nel 2018 il M5S, in piena ascesa, ottenne la percentuale del 10.05. Divenne la prima forza politica con sette seggi. Oggi è il Pd, con due liste, a garantire la presenza in Consiglio del centrosinistra.

Presenza che non ci sarà per le liste dei candidati a sindaco Salvatore Totaro e Luigi Sturniolo, date le percentuali ottenute.

