Messina. Ognissanti e defunti, cambia la viabilità: torna il mercato sul viale Giostra

Il 31 ottobre e 1. novembre bancarelle in strada

In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana ha disposto una serie di provvedimenti viabili nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione, agevolare l’afflusso dei cittadini ai cimiteri e consentire lo svolgimento delle cerimonie commemorative e del tradizionale mercato di Ognissanti.

Gran Camposanto e via del Santo

Per le giornate dell’1 e 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati di via del Santo, nel tratto compreso tra i numeri civici 36 e 68, e sul lato monte, dal civico 328 fino al ponte ferroviario. Nello stesso orario sarà interdetto il transito veicolare su via Comunale Santo ai veicoli provenienti da viale Gazzi, ad eccezione degli autobus navetta di ATM S.p.A., dei veicoli dei residenti, delle Forze di Polizia e dei mezzi di pronto soccorso. Per agevolare le attività connesse alla ricorrenza, dal 31 ottobre al 2 novembre, sempre dalle ore 7 alle 18, saranno inoltre istituiti il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati di vicolo San Cosimo e il divieto di transito nello stesso tratto, con esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di pronto soccorso, dei residenti, dei mezzi Enel impegnati in eventuali interventi urgenti, dei taxi e dei veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno. Sarà consentito il transito anche agli autobus ATM di dimensioni ridotte, con lunghezza inferiore a 8 metri, compatibilmente con l’intenso flusso pedonale e con la presenza degli operatori commerciali di piante e fiori. I mezzi dovranno procedere con la massima prudenza e a passo d’uomo, quando necessario, per garantire la sicurezza dei pedoni.

Ingresso principale del Gran Camposanto

Per consentire le attività cimiteriali e lo svolgimento delle cerimonie commemorative, sono previste limitazioni alla sosta sul lato ovest di via Catania, in prossimità dell’ingresso principale del Gran Camposanto. Nella giornata dell’1 novembre, dalle ore 7 alle 19, il divieto di sosta, con rimozione coatta, interesserà tratti di 10 metri a nord e a sud degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, in prossimità dell’ingresso principale. Il 2 novembre, sempre dalle ore 7 alle 19, i tratti interessati dal divieto saranno estesi a 70 metri, per consentire le attività interne del Gran Camposanto e la sosta dei veicoli delle autorità e dei partecipanti alle commemorazioni. I provvedimenti sono finalizzati a consentire lo svolgimento delle cerimonie commemorative, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai militari della Guardia di Finanza periti nel terremoto del 1908 e di una corona di fiori in memoria dei Caduti della Polizia Municipale, cui seguirà la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e in memoria di tutti i defunti.

Viale Giostra, mercato di Ognissanti

Per consentire lo svolgimento del mercato in occasione della ricorrenza di Ognissanti, dalle ore 7 di sabato 31 ottobre alle ore 22 di domenica 1 novembre saranno adottate modifiche alla circolazione e alla sosta nel tratto di viale Giostra compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà. Sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata centrale di viale Giostra e sui tratti delle complanari individuati dal provvedimento: lato nord della complanare sud e lato sud della complanare nord, tra via Garibaldi e viale della Libertà. Nello stesso periodo sarà interdetto il transito veicolare nella carreggiata centrale di viale Giostra, nel tratto interessato dal mercato. Saranno collocate transenne, segnaletica e barriere di protezione per garantire la sicurezza e impedire il posizionamento degli operatori commerciali a meno di 10 metri dagli attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Garibaldi e viale della Libertà. Inoltre, per i veicoli provenienti dalla complanare nord di viale Giostra, con direzione mare-monte, in corrispondenza dell’intersezione con via Garibaldi saranno consentite le direzioni di marcia a sinistra, diritto e a destra, con conseguente adeguamento dell’impianto semaforico e della segnaletica verticale.

Cristo Re, commemorazione dei Caduti per la Patria

Lunedì 2 novembre, dalle ore 9.15 alle 11.30, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per un tratto di 65 metri su entrambi i lati di viale Principe Umberto, in corrispondenza dell’ingresso del Sacrario Militare di Cristo Re. Il provvedimento è stato adottato per consentire la sosta dei veicoli militari e civili utilizzati dai partecipanti alla commemorazione in onore dei Caduti per la Patria, nel corso della quale, alle ore 10, sarà celebrata una Santa Messa.