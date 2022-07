Messina. Dieci studenti premiati per aver realizzato una stazione di raccolta differenziata - Tempostretto

Dieci voucher da 100 euro ciascuno per i ragazzi del Liceo Basile, che doneranno i contenitori alla biblioteca "Penny Wirton" del Centro F.A.R.O.

MESSINA – La professoressa Caterina Celesti, dirigente scolastico del Liceo Artistico “E. Basile”, e Antonello Sidoti, responsabile del progetto “Dalle parole ai fatti”, hanno premiato dieci studenti dell’istituto scolastico per aver realizzato una stazione di raccolta differenziata da destinare alla biblioteca “Penny Wirton” del Centro di solidarietà F.A.R.O. La struttura è composta da quattro contenitori colorati per vetro, carta, indifferenziata e plastica. Gli studenti sono stati premiati per l’impegno con dieci voucher culturali dal valore di 100 euro ciascuno, validi per acquistare libri o abbonarsi a rassegne di cinema d’autore.

Sidoti: “Siamo sulla buona strada”

“Portare avanti questa iniziativa al Liceo Artistico Basile – spiega Antonello Sidoti, responsabile del Progetto – è stato molto importante perché crediamo che solo facendo rete si possa diffondere sempre più una cultura di sostenibilità e sensibilità ambientale. Grazie al lodevole impegno degli studenti e dei loro docenti a beneficiarne saranno tutti gli utenti della biblioteca che da adesso si differenzia ancora di più in questo quartiere. Far diventare azione normale la raccolta differenziata è un’operazione articolata ma doverosa, solamente coinvolgendo attivamente le scuole del territorio possiamo raggiungere tale traguardo: diventare adulti consapevoli significa anche sviluppare appieno una coscienza ambientale. Siamo sulla buona strada”.

La biblioteca “Penny Wirton”

Inaugurata lo scorso ottobre, presso i locali del Centro di Solidarietà F.A.R.O. di via San Jachiddu a Messina, la biblioteca di quartiere “Penny Wirton” è intitolata al piccolo protagonista dell’omonimo romanzo di Silvio D’Arzo. La storia è quella di un bambino povero, privato di molte possibilità perché inizialmente solo ma capace di mutare la propria condizione di disagio attraverso la lettura e lo studio, accompagnato dal supporto e dalla vicinanza di un insegnante. Questo nome, Penny Wirton, indica universalmente la possibilità di un riscatto. Non a caso la biblioteca nasce nel cuore del quartiere Giostra con l’obiettivo di favorire la disseminazione e la fruizione dei servizi della biblioteca anche in luoghi del territorio periferici e bisognosi di attente politiche socio-culturali. Tra le sue finalità anche quella di essere un luogo per connettere sempre di più la periferia con le Istituzioni e mettere a regime tutte le strutture comunali, anche in sinergia con le scuole e con le associazioni che hanno a cuore la cultura ed il futuro della nostra città.