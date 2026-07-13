Assistenza domiciliare, Russo: “Con l’estate iniziano i disservizi”

ll capogruppo del Pd in Consiglio Russo ha ricevuto segnalazioni da famiglie che usufruiscono del sistema curato da Messina Social City

MESSINA – “Con l’approssimarsi della stagione estiva, sono ricominciate le segnalazioni da parte di diversi

utenti del servizio di assistenza domiciliare che viene erogato da Messina Social City. Analogamente a quanto avvenuto la scorsa estate, a causa della turnazione delle ferie degli operatori, l’Azienda pone in essere rotazioni di personale e immissione di unità lavorative prese dalle long list aziendali a tempo determinato e per periodi molto ridotti. Ciò comporta che le famiglie stanno già da qualche settimana lamentando un forte decremento della qualità dei servizi erogati, poiché spesso i nuovi operatori non sono pronti al tipo di lavoro di assistenza domiciliare che dovrebbero essere chiamati a supplire.”. Così il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Alessandro Russo in una nota.

“Le ferie e la sostituzione temporanea degli operatori: Messina Social City deve evitare disagi agli utenti”



Continua Russo: “Nella sostituzione temporanea degli operatori, si registrano anche casi di operatori consolidati presso le famiglie che sono costretti, a causa della natura dei loro contratti a tempo determinato, a non poter proseguire il servizio di assistenza. Purtroppo, sostituire degli operatori consolidati presso famiglie “storiche” comporta disagi aggiuntivi a quelli della sostituzione in sé. Gli assistiti, soprattutto anziani o bambini fragili con particolari patologie, hanno spesso costruito nel tempo dei rapporti di conoscenza e di reciproca fiducia coi propri assistenti, circostanza questa molto utile ad assicurare un servizio più efficace e rassicurante per gli utenti”.

E ancora: “Come negli anni scorsi, si impone una riflessione profonda e ragionata, in occasione delle rotazioni di operatori che assistono utenti “storici”. Non ci si può aspettare un servizio di qualità,

infatti, quando nelle turnazioni vengono immessi operatori che, non solo per il breve tempo, ma

soprattutto spesso per la poca esperienza nel settore, non riescono ad assicurare un servizio di

qualità per gli utenti. Messina Social City dovrebbe verificare che, sebbene per la copertura dei turni di ferie degli operatori, i sostituti siano assicurati con costanza e regolarmente a sostegno delle famiglie. Che siano qualificati e pronti nel porre in essere tutte le attività che servono a un’assistenza adeguata e

accurata degli utenti e che, soprattutto, siano disponibili a concordare con le famiglie i tempi di

assistenza, le attività da svolgere e una pianificazione sufficientemente prolungata”.

Conclude Alessandro Russo: “Non è comprensibile che per far fronte a turni di ferie, che si immagina vengano programmati per tempo, l’Azienda tamponi solo all’ultimo minuto, con evidenti disservizi per gli utenti. E con risorse che ci sono a giorni alterni e che mettano le famiglie in condizioni di evidente sofferenza. Una qualità adeguata del servizio, soprattutto nel periodo estivo, deve prevedere una turnazione programmata e ragionata su archi di tempo lunghi. Diversamente, come purtroppo i dati ci riferiscono, il rischio è che sempre più utenti che avrebbero diritto all’assistenza domiciliare, piuttosto che richiedere tale possibilità alla Messina Social City, si rivolgano all’Asp al fine di attivare il percorso di Adi (Assistenza domiciliare integrata) dell’Azienda sanitaria”.



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