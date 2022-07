I Colli Sarrizzo sono un patrimonio naturalistico di inestimabile valore. Vanno preservati dall'inciviltà. Chi di dovere intervenga.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Portella-Salice in mezzo ad una splendida pineta gestita dalla forestale”.

Se ci fosse qulcuno a controllare e sanzionare in modo costante e senza sconti, situazioni del genere non si verificherebbero. Fermo restando che la principale causa dello scempio è l’inciviltà di chi le mette in atto.