Ringo, il Comune vuole ampliare la spiaggia. Ma servono altri spazi per le barche VIDEO

L'anno scorso una scommessa vincente. Quest'anno la spiaggia verrà di nuovo attrezzata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La spiaggia più vicina al centro città. La scommessa del Ringo l’anno scorso è stata vinta: moltissimi messinesi hanno frequentato e apprezzato la spiaggia attrezzata sul Viale Della Libertà. Nonostante lo scetticismo iniziale, dopo le fasi di pulizia e collocazione di docce e passerelle la stagione si è avviata. E quest’anno si farà il bis, anzi si sta provando a fare di più. Ai 150 metri usufruibili e balneabili nel 2023 si sta provando ad aggiungerne altri 50.

Resta da sciogliere il nodo delle barche

Il sindaco Basile ha già chiesto in maniera informale all’Autorità di sistema portuale di ampliare la zona fruibile fra gli imbarchi e il Circolo del Tennis. Resterà da sciogliere il nodo delle barche. Su quel tratto di costa, infatti, c’è un’alta concentrazione di imbarcazioni e va sicuramente trovata una soluzione per far convivere le due realtà.