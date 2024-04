Spiagge attrezzate, in arrivo passerelle e cestini. Meno docce per evitare sprechi d’acqua VIDEO

Si inizierà la prossima settimana con la pulizia. Anche quest'anno bagnini a Torre Faro e Santa Margherita

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si avvicina l’estate e il Comune di Messina sta lavorando al piano per attrezzare le spiagge. La stagione balneare si avvierà ufficialmente il 15 giugno, per poi concludersi il 15 settembre, ma già dalla prossima settimana si inizierà con le operazioni di pulizia. Gli operatori di Messina Servizi puliranno le spiagge in cui durante l’inverno si deposita di tutto. Un po’ per i venti che attraversano la città, un po’ perché il mare porta a riva qualsiasi tipo di rifiuto, un po’ a causa dell’inciviltà di chi abbandona rifiuti nei torrenti o direttamente sulla spiaggia.

Pedane, passerelle accessibili, cestini e bagni chimici

Dopo la pulizia si passerà al posizionamento di pedane, cestini per la differenziata, bagni chimici e passerelle accessibili per garantire alle persone con disabilità di poter raggiungere il mare. L’anno scorso erano state installate sia a Capo Peloro che a Santa Margherita. Così come le postazioni per i bagnini: è già stato predisposto un bando per la ricerca di queste figure professionali. L’intenzione è di replicare il modello dello scorso anno e avere due assistenti bagnanti nella spiaggia della zona nord e due nella zona sud.

Meno docce pubbliche per evitare gli sprechi d’acqua

Diverso sarà il piano che riguarda le docce pubbliche. L’anno scorso l’Amam ne aveva installate 80, tutte nuove e di colore blu. Quest’anno sicuramente ne verranno messe a disposizione meno, per evitare gli sprechi d’acqua. Non si può non considerare la grave siccità che ha colpito non solo Messina ma tutta la Sicilia. E qui il sindaco Basile fa un appello al buonsenso dei cittadini, invitandoli a non sprecare l’acqua sia nelle docce pubbliche che a casa propria. Si sta anche lavorando ad un piano per fronteggiare la mancanza d’acqua nel villaggio di Torre Faro, che ogni anno nel periodo estivo convive con questa grave carenza.

