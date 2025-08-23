Messina. Dissesto idrogeologico, il punto sui tanti progetti

In fase di gara d'appalto il torrente Annunziata, tanti progetti in fase di valutazione
Un grande parco progetti, grazie al fondo per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico.
Per mettere in sicurezza il territorio comunale, nell’ultimo anno sono state avviate otto nuove progettazioni:
- Interventi di mitigazione delle criticità geomorfologiche nella strada di collegamento tra San Filippo inferiore e San Filippo superiore DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 314 del 2 maggio 2025.
- Interventi di sistemazione del pendio in via comunale del villaggio Gesso DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale 220 del 1 aprile 2025.
- Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Scoppo DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale 219 del 1 aprile 2025.
- Intervento di mitigazione del dissesto geomorfologico ed idrogeologico presente a Cumia via Roccadura – via Santa Marina DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 218 del 1 aprile 2025.
- Intervento di mitigazione del dissesto geomorfologico ed idrogeologico presente a Cumia inferiore – via comunale DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 217 del 1 aprile 2025.
- Completamento interventi di riduzione rischio alluvioni e relative vasche di calma DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 120 del 4 marzo 2025.
- Interventi di manutenzione delle opere realizzate a seguito dell’alluvione del 1 ottobre 2009 nel territorio di Giampilieri, Altolia e Pezzolo Approvato con delibera di Giunta Municipale numero 38 del 23 gennaio 2025.
- Interventi per la riduzione delle criticità geomorfologiche esistenti su via del corsaro in località Acqualadrone DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 155 del 19 aprile 2024.
In fase di gara d’appalto, invece, i lavori finanziati con il PonMetro Plus 2021-2027-Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione alveo dissestato per l’importo complessivo di 4 milioni.
Completati i lavori per la sistemazione del versante in frana in località Tremonti – Complesso Città Giardino – 4° lotto, per un importo di 3 milioni 300mila euro. Gli interventi realizzati hanno messo in sicurezza il versante interessato da dissesto gravitativo che si è manifestato a Tremonti nei primi giorni del febbraio 2015 e che ha interessato il versante alla sommità del quale sorge il complesso edilizio residenziale “Città Giardino”.
Progetti in fase di valutazione enti competenti
- Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra Bordonaro Inferiore e Bordonaro superiore – 1° Stralcio funzionale Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico – Importo complessivo pari a € 3.470.000
- Mitigazione del rischio Alluvioni – con opere di sistemazione in alveo e dei sistemi arginali dei Torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso, Ortoliuzzo – 1° Stralcio funzionale relativo al torrente Papardo Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico – Importo pari a € 7.900.000
- Mitigazione del rischio idraulico mediante l’eliminazione di alcuni attraversamenti e guadi con la realizzazione di manufatti preferibilmente prefabbricati, a tutela della sicurezza pubblica Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico – Importo lavori pari a 3 milioni
- Sistemazione dell’area in frana compresa tra via Noviziato Casazza – via Sciva e viale Italia Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. Importo lavori pari a € 2.900.000.
- Lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la SS 113 ed il Villaggio di Rodia (lungomare Joe Piraino). Importo € 1.800.000
- Lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento del torrente Portella Arena in corrispondenza della Cooperativa Futura Importo € 650.000 – Patto per la Città di Messina (Masterplan) Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico.
- Interventi di mitigazione del rischio alluvioni con opere di adeguamento e sistemazione dell’alveo e dei sistemi arginali dei torrenti San Filippo, Zafferia, Mili e Marmora a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. – 2° Stralcio funzionale relativo al torrente San Filippo Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico – Importo complessivo pari a 21 milioni 517mila euro
- Demolizione e ricostruzione del ponte Ortera sul torrente S. Stefano a S. Margherita La problematica relativa al Ponte Ortera, situato sul torrente S. Stefano nel villaggio S. Margherita, ha richiesto un riesame approfondito. Nel corso del 2024/2025, a seguito di una nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono state condotte indagini approfondite sulla struttura esistente. I calcoli effettuati hanno dimostrato l’impossibilità di riutilizzare parte delle strutture attuali. Di conseguenza, è stato redatto un nuovo progetto esecutivo che prevede la demolizione e la completa ricostruzione del ponte con due campate di 40 metri. Prima di poter procedere alla gara d’appalto, sarà necessario aggiornare i pareri di legge richiesti. L’intervento sarà finanziato con fondi regionali.
- I° Stralcio Funzionale Torrente Larderia, si è ottenuto il finanziamento per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, a cura della struttura Commissariale. Importo complessivo dei lavori pari a 18 milioni 826mila euro
- Messa in sicurezza idraulica del torrente Galati tra la contrada Barrace e la contrada Pozzo e realizzazione di un ponte in contrada Pozzo per un importo lavori di € 1.700.000
- Sistemazione idraulica e realizzazione di una strada di collegamento tra Bordonaro Inf. e sup. – II stralcio completamento, per un importo lavori di € 2.000.000
- Interventi di adeguamento e sistemazione dell’alveo del torrente Zafferia, per un importo lavori di € 24.000.000
- Interventi di messa in sicurezza torrente San Michele per un importo di € 12.000.000. Sono state realizzate le indagini geognostiche necessarie per la redazione dei calcoli statici e trasmesso il progetto per le autorizzazioni ambientali.
- Interventi di messa in sicurezza torrente Papardo secondo lotto Sono state realizzate le indagini geognostiche necessarie per la redazione dei calcoli statici e trasmesso il progetto per le autorizzazioni ambientali.
Progetti in fase di decollo nonostante i vari dissesti: Ponte Sullo Stretto! Il dissesto è comne la guerra: quando arriva, arriva per tutti! Non possiamo lasciare l’Annunziata da sola o Tremestieri!