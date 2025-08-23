Messina. Dissesto idrogeologico, il punto sui tanti progetti

In fase di gara d'appalto il torrente Annunziata, tanti progetti in fase di valutazione

Un grande parco progetti, grazie al fondo per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico.

Per mettere in sicurezza il territorio comunale, nell’ultimo anno sono state avviate otto nuove progettazioni:

Interventi di mitigazione delle criticità geomorfologiche nella strada di collegamento tra San Filippo inferiore e San Filippo superiore DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 314 del 2 maggio 2025.

Interventi di sistemazione del pendio in via comunale del villaggio Gesso DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale 220 del 1 aprile 2025.

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Scoppo DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale 219 del 1 aprile 2025.

Intervento di mitigazione del dissesto geomorfologico ed idrogeologico presente a Cumia via Roccadura – via Santa Marina DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 218 del 1 aprile 2025.

Intervento di mitigazione del dissesto geomorfologico ed idrogeologico presente a Cumia inferiore – via comunale DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 217 del 1 aprile 2025.

Completamento interventi di riduzione rischio alluvioni e relative vasche di calma DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 120 del 4 marzo 2025.

Interventi di manutenzione delle opere realizzate a seguito dell'alluvione del 1 ottobre 2009 nel territorio di Giampilieri, Altolia e Pezzolo Approvato con delibera di Giunta Municipale numero 38 del 23 gennaio 2025.

Interventi per la riduzione delle criticità geomorfologiche esistenti su via del corsaro in località Acqualadrone DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale numero 155 del 19 aprile 2024.

In fase di gara d’appalto, invece, i lavori finanziati con il PonMetro Plus 2021-2027-Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione alveo dissestato per l’importo complessivo di 4 milioni.

Completati i lavori per la sistemazione del versante in frana in località Tremonti – Complesso Città Giardino – 4° lotto, per un importo di 3 milioni 300mila euro. Gli interventi realizzati hanno messo in sicurezza il versante interessato da dissesto gravitativo che si è manifestato a Tremonti nei primi giorni del febbraio 2015 e che ha interessato il versante alla sommità del quale sorge il complesso edilizio residenziale “Città Giardino”.

Progetti in fase di valutazione enti competenti