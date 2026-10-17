Messina. Villa Sabin chiude tre giorni per verifiche sulla sicurezza degli alberi

Accertamenti tecnici dopo la caduta di un albero

A seguito della caduta di un albero all’interno di Villa Sabin, è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura temporanea dell’area per consentire le verifiche tecniche sulla stabilità degli altri alberi presenti.

La Villa resterà chiusa nelle giornate di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2026, per l’intera giornata.

L’area è stata già messa in sicurezza da Messinaservizi Bene Comune. I tecnici della società procederanno alle verifiche sul patrimonio arboreo, per accertare le condizioni di stabilità degli alberi presenti, individuare eventuali situazioni di rischio e definire gli interventi necessari a garantire la sicurezza dell’area.

“La tutela dei cittadini viene prima di tutto – dichiara il sindaco Federico Basile –. I parchi e le ville cittadine sono luoghi importanti di aggregazione, socialità e benessere per la comunità. È quindi nostro dovere garantire che possano essere fruiti in condizioni adeguate. La chiusura temporanea di Villa Sabin è una scelta di responsabilità e prevenzione, necessaria per consentire tutti gli accertamenti sul patrimonio arboreo. L’obiettivo è restituire questo spazio verde alla cittadinanza nel più breve tempo possibile, una volta verificata l’assenza di situazioni di rischio”.