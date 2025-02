Messina. Droga a Fondo Fucile, sentenza per i fratelli Coppolino

Solo tre condanne al processo sullo spaccio di droga in zona sud nel 2015. I NOMI

Messina – E’ arrivata nella tarda serata di ieri la sentenza del Tribunale di Messina (giudice Antonella Crisafulli) su una serie di episodi di spaccio avvenuti tra Fondo Fucile e Bisconte tra la primavera l’estate del 2015.

Si tratta dello stralcio di una importante operazione anti droga della Squadra Mobile che vede al centro i fratelli Andrea e Alessio Coppolino, recentemente arrestati e condannati per l’operazione The Family.

Nel caso dello stralcio deciso ieri dalla giudice Crisafulli si tratta di una serie di singoli episodi di spaccio di marijuana, hashish e cocaina, scoperti dai poliziotti durante le intercettazioni telefoniche dell’inchiesta principale.

La sentenza

In questo caso i Coppolino ne escono “puliti”: Il Tribunale ha dichiarato per loro il non doversi procedere per prescrizione dei reati. Prescrizione anche per Cristina Del Pozzo e il compagno Giuseppe Caccamo, Alessandro Cucinotta ed Emanuele Lisa.

Condannati invece: a 7 anni Antonio Angioletti, otto e mezzo per Giuseppe Bottineri, sei anni per Francesco Portovenero.

Impegnati nelle difese gli avvocati Filippo Pagano, Giuseppe Bonavita, Antonello Scordo, Salvatore Silvestro, Tancredi Traclò, Nicola Giacobbe e Giuseppe Ventura.