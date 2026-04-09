Messina. Durante lo stop alla fornitura idrica saranno eseguite riparazioni sulla rete

Gli interventi di riparazione nella centrale di Torrerossa non saranno gli unici: domenica lavori Amam anche a Camaro e nella zona alle spalle del "Piemonte"

MESSINA – Questa mattina Amam ha definito anche gli interventi che domenica 12 aprile potranno essere effettuati lungo la rete idrica cittadina, approfittando dell’assenza di passaggio d’acqua nelle tubazioni, per circa 10 ore, prevista per consentire le riparazioni urgenti presso la centrale di captazione e adduzione in località Torrerossa.

Anche le lavorazioni sulle reti idriche cittadine saranno eseguite in contemporanea e riguarderanno punti critici in cui erano state rilevate perdite, le cui riparazioni AMAM aveva in programma prevedendo un necessario fermo di flusso.

Per questo, al fine di evitare futuri disagi, il tavolo tecnico odierno ha privilegiato gli interventi di riparazione delle reti cittadine più complessi e particolarmente quelli nell’area di Camaro e alle spalle dell’Ospedale Piemonte, ove si interverrà in 4 punti: via Catara Lettieri; via G. Pilli, nei pressi della Farmacia; via G. Pilli, all’interno di una cameretta, nei pressi ambulatorio polidiagnostico; Viale Europa, in una cameretta sita nei pressi dell’Ospedale Piemonte.

Anche queste lavorazioni, concomitanti rispetto ai lavori che verranno effettuati presso la Centrale e sull’adduttrice di Fiumefreddo, oltre che necessarie, consentiranno un recupero significativo di risorsa idrica, stimata in circa 10-15/litri di acqua al secondo. Pronto anche il piano di supporto alla popolazione di AMAM, di cui – a partire da domani – sarà resa comunicazione, al fine di minimizzare i disagi per i cittadini e per l’intero tessuto sociale e rendere sempre accessibile e pronto l’intervento di Amam.

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