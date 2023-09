Messina e Avellino ricordano Mimmo Cecere con una maglia commemorativa - Tempostretto

Domenica, in occasione del match al "Franco Scoglio", sarà ricordato l'ex portiere scomparso prematuramente lo scorso aprile

MESSINA – In occasione della partita di domenica tra Messina e Avellino, le due società attraverso una maglia commemorativa ricorderanno l’ex portiere Mimmo Cecere, venuto a mancare lo scorso mese di aprile. Protagonista della promozione in B del Messina nel 2001 e poi nuovamente con i giallorossi nel 2011 in serie D, dopo il ritiro dal calcio giocato Cecere per anni ha gestito una pizzeria proprio Messina. Il 2 aprile scorso la notizia della sua prematura scomparsa: l’ex portiere è stato colpito da infarto mentre si trovava con la famiglia a Carinola. Aveva 50 anni.

Articoli correlati