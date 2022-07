Messina e i 20 milioni per la Zona Falcata. L'Ordine degli Ingegneri: "Tema strategico" - Tempostretto

Il presidente Santi Trovato esulta per l'emendamento approvato e conferma la disponibilità dell'ordine professionale alla collaborazione con gli enti locali

MESSINA – L’Ordine degli Ingegneri esulta per l’emendamento approvato nelle scorse ore dal governo, a firma dell’onorevole Matilde Siracusano, con cui Messina riceverà 20 milioni di euro per la riqualificazione e il risanamento della Zona Falcata. Il presidente Santi Trovato ha voluto esprimere la propria soddisfazione e la disponibilità dell’ordine professionale alla collaborazione con gli enti istituzionali.

Trovato: “Si concretizza azione concreta su tema strategico”

“Il tema della bonifica dell’Area Falcata – dichiara – e la consequenziale riqualificazione urbana della stessa zona, è stato un impegno prioritario di quest’Ordine professionale sin dal Marzo 2008, quando con una lettera aperta ai deputati e ai vari portatori di interesse pubblico della città, avevamo sollecitato proprio la sottoscrizione di un accordo di programma quadro sulla bonifica dell’Area Falcata. Con l’Emendamento a firma dell’on. Siracusano finalmente si concretizza un’azione concreta e fattiva su un tema che è strategico non solo per quell’Area ma per l’intera Città. Confermiamo agli Enti istituzionali e all’on. Siracusano la disponibilità del ns. Ordine professionale a concordare azioni e possibili interventi che saranno necessari per lo sviluppo e la rigenerazione dell’Area Falcata e dell’intero territorio cittadino”.