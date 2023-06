Messina, è la settimana del beach volley: al Duomo si attendono la tribuna e gli atleti - Tempostretto

I campi sono ormai praticamente pronti ed è questione di ore per l'arrivo in riva allo Stretto delle delegazioni. Sarà grande sport dal 29 giugno al 2 luglio

MESSINA – Al netto delle polemiche (che non si placano) Messina è ormai quasi pronta per quattro giorni di grande sport con l’arrivo del Volleyball World Beach Pro Tour – Europe Futures al Duomo. In piazza i quattro campi, due in cui si sfideranno ufficialmente le delegazioni maschili e femminili di tutto il mondo e altrettanti in cui, invece, si alleneranno e riscalderanno, sono ormai praticamente pronti. Il villaggio, sistemato nell’area in cui solitamente si parcheggiano bus e trenini per turisti, attende soltanto l’arrivo delle varie delegazioni, che saranno in città già nelle prossime ore. Ciò che manca, invece, è la tribuna, che ospiterà un centinaio di posti e darà sul campo principale, soprattutto in vista delle finali.

Nelle prossime ore atleti in città

Gli atleti alloggeranno in diverse strutture cittadine. Sei sono quelle messe a disposizione dall’organizzazione, che si aspetta un totale di circa 250 persone in città, tra staff, team e le varie coppie impegnate in gara. A questi si aggiungeranno i curiosi, gli appassionati e i giornalisti che giungeranno a Messina per l’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming su diversi canali ufficiali. Si partirà giovedì 29 giugno ma già dal 28 (e forse da domani pomeriggio), alcune nazionali inizieranno ad allenarsi e a calcare la sabbia sistemata in piazza Duomo.

Le reti protettive

La stessa sabbia che dà non pochi pensieri ad alcuni messinesi. Le segnalazioni e le proteste continuano ad arrivare, soprattutto sui social, e l’amministrazione continua a essere bersagliata per la scelta della location e per l’impatto che questo evento potrebbe avere, secondo molti, sul basolato o sul Duomo stesso. Andando però con ordine, va sottolineato come il Team Volley, “braccio armato” dell’organizzazione che da giorni presidia i campi e prepara tutto nei minimi dettagli, ha provveduto a sistemare le reti protettive dove richiesto: lato Duomo in uno dei campi principali (quello più vicino all’angolo stesso della cattedrale) e a protezione del Corso Cavour per i campi d’allenamento.

La sabbia sul basolato

E la sabbia sul basolato? C’è, è vero. Dal Comune ci spiegano (e ci rassicurano): basterà una semplice pulizia con i macchinari che già quotidianamente vengono utilizzati in Piazza Duomo per spazzare via ogni singolo granello e riportare l’area alla condizione precedente. Bisogna comunque sottolineare un altro aspetto: si parla, ad oggi, di qualche granello dalla parte di Duomo e Fontana d’Orione, e di qualcosina in più verso il villaggio, dall’altre parte, area da cui dovrebbero entrare e uscire gli atleti e che si presume sarà più coinvolta dal fenomeno.

Abbonamenti Atm gratis per gli atleti

Atm Messina ha comunicato che il 27 giugno, alle ore 18,00, a piazza Duomo, saranno consegnate le tessere di abbonamento gratuite per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico ai componenti delle delegazioni delle squadre che parteciperanno al “Volleyball World Beach Pro Tour 2023”. Alla cerimonia di consegna interverranno il presidente di Atm Messina, Giuseppe Campagna, i consiglieri di amministrazione, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco, Federico Basile. “Con questo gesto – spiega Campagna – intendiamo porgere il benvenuto agli atleti e agli accompagnatori di questa importante competizione sportiva che vedrà ancora una volta la nostra città protagonista. I beneficiari delle tessere di abbonamento potranno così visitare la città e apprezzare il patrimonio storico-architettonico di Messina”.