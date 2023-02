Cambia il senso di marcia nelle perpendicolari di corso Cavour. E presto i cordoli - Tempostretto

L'obiettivo è di evitare incidenti ma se non si vuole intasare ancora di più corso Cavour è necessario stroncare la doppia fila

Dal 2011 al 2019 corso Cavour è la strada con più incidenti per chilometro. Il dato è contenuto nel Piano generale del traffico urbano e riguarda in particolare le intersezioni con via Oratorio San Francesco e via San Camillo.

Auto in doppia e tripla fila

Tra i motivi – si legge nell’ordinanza – il “frequente transito veicolare illegale contromano lungo le corsie riservate ai bus e alle biciclette presenti nel corso Cavour”. In alcuni casi persino obbligato, considerato che le auto in doppia fila e a volte in tripla occupano entrambe le corsie di marcia. Nella foto principale si vede come in alcuni casi i mezzi siano costretti a invadere la corsia preferenziale.

I cordoli

Un problema affrontato già con l’ordinanza dirigenziale (Dipartimento Mobilità) numero 26 dell’8 gennaio 2021, che prevedeva alcune inversioni di sensi di marcia. Quell’ordinanza, però, è rimasta inattuata ma viene ora ripresa con una nuova, la numero 133 del 7 febbraio 2023, nella quale si legge che “prossimamente (tempo non definito, ndr), saranno collocati i cordoli al fine di impedire o quantomeno ridurre significativamente l’occupazione abusiva delle corsie riservate”.

Cosa cambia

Rispetto alla vecchia ordinanza, poi, ci sono altre modifiche nel tratto compreso tra piazza Antonello e viale Boccetta.

Ad intersezione col corso Cavour, cambiano i sensi di marcia nelle vie Domenico Savio, della Zecca, Oratorio San Francesco, San Camillo, Aspa e Santa Caterina dei Bottegai, mentre vengono addirittura chiusi al transito i tratti di via Cavalieri della Stella e Pozzoleone.

Cosa comporta

Cosa comporta tutto questo? Vengono penalizzati gli spostamenti in direzione nord perché il corso Cavour non potrà più essere attraversato in direzione monte, se non tramite il semaforo di piazza Antonello. Ad esempio chi da via Cesare Battisti deve andare verso via XXIV Maggio non potrà più farlo direttamente tramite via della Zecca, perché arrivato all’incrocio con corso Cavour dovrà girare a sinistra fino a piazza Fontana Gennaro. Tanto vale passare da via Tommaso Cannizzaro e da lì in via XXIV Maggio.

E non potrà più farlo neanche tramite via Cavalieri della Stella ma sarà obbligato a farlo da via Consolato del Mare e piazza Antonello, inevitabilmente gravando di traffico queste strade, già di per sé intasate.

I cordoli in corso Cavour, a questo punto, sono più che mai urgenti e la doppia fila non può essere più tollerata. Quel chilometro tra viale Boccetta e via Tommaso Cannizzaro non può restare terra di caos e inquinamento e devono essere garantite le due corsie di marcia.