Messina. Ecco il bike sharing ma... è falsa partenza - Tempostretto

La prima azienda posiziona le biciclette in città ma era tra le escluse

Biciclette in condivisione posizionate in diversi punti della città, da piazza Duomo alla stazione, fino al Ringo, al museo e al capolinea nord del tram. Il bike sharing era atteso in città ma l’avvio del servizio non era stato comunicato. E infatti il servizio… non è iniziato.

Anzi il Comune di Messina ha diffidato Ridemovi a rimuovere le biciclette entro 48 ore. L’operatore rientrava tra i primi nove selezionati ma, dopo il controllo dei requisiti, sono rimasti solo in quattro. A questo punto il servizio potrebbe partire in città a settembre. La società esclusa ha presentato ricorso.

Nei programmi, l’installazione del cordolo per delimitare la pista ciclabile del centro città, che sarà ampliata.