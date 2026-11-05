Messina. Ecco il nuovo PalaMerlino: sarà punto di riferimento per gli sport rotellistici

Lunedì l'inaugurazione della nuova struttura al villaggio CEP. Accoglierà pattinaggio artistico, pattinaggio in linea, freestyle e hockey in linea

MESSINA – Lunedì 9 novembre sarà inaugurato il nuovo PalaMerlino, rinnovato palazzetto dello sport del villaggio CEP destinato a diventare un punto di riferimento per la promozione delle discipline rotellistiche. La struttura sorge nell’area di via Rosario Livatino ed è il risultato di un importante intervento di rigenerazione urbana e sportiva, finanziato con 4.290.000 euro di fondi PNRR.

L’intervento è stato realizzato dal Comune di Messina attraverso il Dipartimento Servizi Tecnici, che ha curato l’intervento avvalendosi delle proprie professionalità tecniche: l’arch. Concettina Spagnolo, in qualità di responsabile unico del progetto (RUP), e l’ing. Massimo Pistorino, quale direttore dei lavori. L’esecuzione è stata affidata all’Ati composta da Arcobaleno Srl, in qualità di mandataria, ed Edil Costruzioni Putrino, mandante, sulla base del progetto elaborato dal Raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dall’arch. Giuseppe Marotta. La nuova struttura potrà ospitare attività sportive e competizioni agonistiche anche di livello nazionale.

Le caratteristiche del nuovo impianto sportivo

Il PalaMerlino potrà ospitare pattinaggio artistico, pattinaggio in linea, freestyle e hockey in linea. La pista di gara, con dimensioni di 22 per 44 metri e pavimentazione ad alta resistenza in resina e polvere di quarzo, è delimitata da balaustre professionali trasparenti e reti di protezione. A disposizione del pubblico una gradinata da 451 posti, oltre a postazioni dedicate alle persone con disabilità motoria.

Sono stati realizzati inoltre spogliatoi per atleti e giudici di gara, locali tecnici, presidio di primo soccorso, area ristoro, hall d’ingresso e una sala riunioni e conferenze al primo piano. Particolarmente significativa anche la scelta di realizzare un edificio ad alta efficienza energetica. La struttura dispone infatti di un impianto fotovoltaico da 19,36 kW, di un sistema solare termico, illuminazione full LED e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.

La cerimonia inaugurale

La cerimonia di inaugurazione è fissata per le ore 10.00 di lunedì. Saranno presenti il sindaco, Federico Basile, gli assessori agli Impianti sportivi, Massimo Finocchiaro, e alle Politiche sportive, Stello Vadalà. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, l’esperta del sindaco, Mariacristina Correnti, il vicepresidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), Massimiliano Trovato, e la delegata territoriale FISR, Eleonora Picelli.