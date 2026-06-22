Oggi la nuova Giunta Basile tra “continuità e nuove sfide”

Stamattina il sindaco di Messina annuncia la squadra di governo post amministrative. Sarà presente Cateno De Luca

MESSINA – “La mia squadra per Messina. Oggi alle 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, presenterò i componenti della Giunta comunale. Condividerò la composizione della squadra, le deleghe assegnate agli assessori e il percorso amministrativo che intendiamo portare avanti per Messina. Un momento importante per dare continuità al lavoro svolto e affrontare con determinazione le sfide che attendono la nostra città”. Così il sindaco Federico Basile. Alla conferenza stampa sarà presente il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

Si entra nel vivo, insomma, dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Sabato scorso è avvenuta la proclamazione del Consiglio comunale a Messina. Oggi la nuova Giunta Basile, monocolore di Sud chiama Nord. Non si prevedono rivoluzioni nella squadra di governo guidata dal sindaco. Ma la parola d’ordine che si sussurra nei corridoi di Palazzo Zanca è turnover. Si prevedono più spostamenti in Giunta in corso d’opera. Una possibile giostra di assessori. Occhi puntati pure sulle pedine da muovere per le partecipate a Messina. E, su tutto, domina un clima preelettorale: le ambizioni del leader di Sud chiama Nord condizionano anche le mosse da fare a Palazzo Zanca.

I sei assessori riconfermati nella Giunta Basile e la novità dell’assessore scelto dalle due liste giovanili

Federico Basile ha confermato Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli, con l’obiettivo di “non interrompere il lavoro avviato ma accompagnarlo fino alla conclusione di alcuni importanti iter già in corso”. Dalle due liste under 45 e under 35 sarà scelto il nuovo assessore alle Politiche giovanili. Potrebbe essere la candidata Beatrice Mellini? Si tratta di un’ipotesi.

Così di recente il sindaco rieletto: “Riguardo alla composizione della Giunta, mantengo l’impostazione annunciata in campagna elettorale (sei assessori confermati). Nessuna novità importante”. E Cateno De Luca ha aggiunto: “La conferma di valorizzare il progetto giovani c’è. Come abbiamo annunciato in campagna elettorale, ci sarà un assessorato riservato a un esponente dei candidati e delle candidate delle liste Cateno per i giovani e De Luca sindaco di Sicilia (rispettivamente 1,21 e 3,46 per cento, n.d.r.) a prescindere dall’esito elettorale”.

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