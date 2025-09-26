 Messina. Ecco la nuova illuminazione di Porta Grazia e Statua del Nettuno

Messina. Ecco la nuova illuminazione di Porta Grazia e Statua del Nettuno

Redazione

Messina. Ecco la nuova illuminazione di Porta Grazia e Statua del Nettuno

venerdì 26 Settembre 2025 - 07:30

Un progetto che unisce la valorizzazione del patrimonio storico e artistico con l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale

Ultimati i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione architetturale di Porta Grazia, storica porta d’accesso della Real Cittadella, oggi in piazza Casa Pia, e della statua del Nettuno veglia sul nostro porto.

Un progetto che unisce la valorizzazione del patrimonio storico e artistico con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

“Abbiamo installato apparecchiature a Led a basso consumo energetico, che non solo esaltano i dettagli architettonici e scultorei, ma contribuiscono anche al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso – dice l’assessore Francesco Caminiti -. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città. La nostra visione è quella di una Messina che riscopre la sua bellezza, che la rende accessibile a tutti e che la proietta nel futuro con progetti all’avanguardia. Vogliamo che i messinesi si sentano sempre più orgogliosi della loro città e che i visitatori possano ammirare le sue meraviglie sotto una nuova luce”.

Un commento

  1. ANTONELLO 26 Settembre 2025 09:12

    Benissimo.. potreste provvedere anche a cancellare qualche becera scritta che la circonda.. ? Considerate che accanto c’è un plesso scolastico.. ed anche una pulita proprio intorno alla “porta” I bambini se crescono nell’incuria si abituano, e poi per loro sarà naturale accettare e comportarsi nello stesso modo.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina, 650mila euro di debiti sportivi. C’è la prima offerta d’acquisto
“Bisconte e Catarratti non devono essere lasciati indietro” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED