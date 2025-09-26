Messina. Ecco la nuova illuminazione di Porta Grazia e Statua del Nettuno

Un progetto che unisce la valorizzazione del patrimonio storico e artistico con l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale

Ultimati i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione architetturale di Porta Grazia, storica porta d’accesso della Real Cittadella, oggi in piazza Casa Pia, e della statua del Nettuno veglia sul nostro porto.

“Abbiamo installato apparecchiature a Led a basso consumo energetico, che non solo esaltano i dettagli architettonici e scultorei, ma contribuiscono anche al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso – dice l’assessore Francesco Caminiti -. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città. La nostra visione è quella di una Messina che riscopre la sua bellezza, che la rende accessibile a tutti e che la proietta nel futuro con progetti all’avanguardia. Vogliamo che i messinesi si sentano sempre più orgogliosi della loro città e che i visitatori possano ammirare le sue meraviglie sotto una nuova luce”.