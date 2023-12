Messina. Ecco quant’è costata la fontana danzante di piazza della Repubblica - Tempostretto

Somma dalle economie dei servizi aggiuntivi del contratto tra Comune e Amam

La manutenzione di fontane, impianti idrici di cimiteri, immobili comunali, scuole e pulizia tombini rientra nel contratto di servizio per il quale il Comune di Messina corrisponde ad Amam 2 milioni l’anno.

Nel 2023, per la pulizia dei tombini, fino al terzo trimestre si è registrata un’economia di 557mila euro, dei quali 168mila già utilizzati per altri interventi.

La fontana danzante

Con delibera di giunta numero 562 del 20 novembre 2023, la giunta Basile ha deciso di destinare parte di quei fondi alla manutenzione straordinaria e riqualificazione della fontana di piazza della Repubblica.

E con determina numero 10704 del 21 dicembre 2023, del Dipartimento Servizi Tecnici, sappiamo che il costo dell’intervento, la bellissima fontana danzante inaugurata giovedì scorso, è di 223mila euro, soldi che arrivano da quelli destinati per i servizi aggiuntivi del contratto di servizio.

Spese riviste al ribasso

In particolare, nel 2023, il costo delle spese effettuate e programmate è di 1 milione 188mila euro più iva al 10 % (quindi 1 milione 307mila euro), di cui 600mila già pagati. Dall’impegno assunto per l’anno 2023, due milioni, restano 692mila euro, iva compresa, cifra che fa rettificare al ribasso l’impegno di spesa a favore di Amam. Per il 2023, quindi, l’impegno di spesa diminuisce da 2 milioni a 1 milione e 307mila euro, dei quali 600mila già pagati e 707mila che restano impegnati.