Messina. Educazione previdenziale nelle scuole, accordo tra Provveditorato e Inps

L'obiettivo è formare cittadini più consapevoli sul futuro lavorativo e previdenziale

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra il Provveditorato agli Studi Ambito Territoriale di Messina e la Direzione provinciale Inps di Messina per l’avvio del progetto di “Alfabetizzazione previdenziale nelle scuole”, un’iniziativa rivolta agli studenti del quinto anno degli istituti secondari della provincia, con l’obiettivo di diffondere la cultura della previdenza già in età adolescenziale.

L’intesa porta la firma del dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina, Leon Zingales, e del direttore provinciale Inps di Messina, Gaetano Minutoli, e rappresenta un passo significativo nel rafforzamento del dialogo tra mondo della scuola e istituzioni previdenziali.

Cultura della previdenza per le nuove generazioni

Diffondere la conoscenza dei temi previdenziali tra i giovani significa gettare le fondamenta per un futuro lavorativo più consapevole, sicuro e tutelato, fornendo strumenti utili per comprendere fin da subito i diritti e doveri legati al lavoro e alla contribuzione.

Il progetto si propone di accompagnare gli studenti, attraverso incontri informativi, momenti di confronto e attività didattiche dedicate, in un percorso di informazione chiaro e concreto, che li aiuti a orientarsi nelle scelte formative e professionali, a comprendere il funzionamento del sistema previdenziale e a maturare una maggiore consapevolezza dei meccanismi che incideranno sul loro futuro pensionistico, rendendo loro accessibili temi spesso percepiti come lontani.

Educazione alla cittadinanza attiva e legalità

L’accordo si inserisce una più ampia visione di educazione alla cittadinanza attiva, nella quale la scuola diventa il luogo privilegiato per costruire conoscenze utili non solo allo studio, ma anche alla vita adulta, favorendo scelte più informate e responsabili.

Con questa iniziativa, il Provveditorato agli Studi Ambito Territoriale di Messina e l’Inps Direzione provinciale di Messina confermano il proprio impegno comune nel promuovere la cultura della legalità, della responsabilità e della tutela sociale, investendo sulle nuove generazioni come protagoniste consapevoli del proprio futuro.