 Maltempo, guasti agli impianti di pompaggio: niente acqua in alcune zone di Messina

Redazione

venerdì 13 Febbraio 2026 - 10:00

Amam già al lavoro per "ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità": possibili disagi nelle prossime ore, ecco dove

MESSINA – Amam ha comunicato che a causa delle condizioni meteo avverse delle ultime ore si sono registrati “danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio” a servizio di alcune zone. Si tratta dell’area di Gesso e dei villaggi di Larderia e Santa Margherita. L’azienda ha spiegato che i tecnici sono “già intervenuti nei siti interessati per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità degli impianti”.

Possibili disagi per una parte della cittadinanza, quindi, nell’erogazione e nella distribuzione dell’acqua. Messina è alle prese da ore con una bufera di ponente e maestrale che ha causato non pochi danni in tutta la provincia.

